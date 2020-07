Srbsko zaznamenalo rekordný denný počet úmrtí na koronavírus

Belehrad 10. júla (TASR) - Srbsko v piatok oznámilo rekordný počet úmrtí na nový koronavírus za jediný deň. Vláda tiež ostro kritizovala protesty ľudí proti jej prístupu k pandémii. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Premiérka Ana Brnabičová povedala, že balkánsky štát zaznamenal za posledných 24 hodín 18 úmrtí a 386 nových prípadov nákazy. Označila to za "dramatický nárast".



Brnabičová zároveň ostro odsúdila "nezodpovedné" protesty, ktoré sa vo štvrtok konali v metropole Belehrad a ďalších mestách už tretí deň po sebe. Demonštrácie v Belehrade predchádzajúce dva dni vyústili aj do násilia.



"Pokiaľ ide o demonštrácie, k nezodpovednému správaniu práve teraz nedochádza," doplnila premiérka.



"Následky protestov uvidíme o tri, štyri dni," vyhlásila a vyzvala ľudí, "aby rešpektovali platné opatrenia", ktoré majú obmedziť šírenie koronavírusu.



Protestujúci vyventilovali frustráciu z prezidenta Aleksandara Vučiča - ten podľa nich pomohol k druhej vlne pandémie, keď zrušil pôvodné prísne obmedzenia pohybu ľudí, len aby sa mohli 21. júna konať voľby, v ktorých výrazne zvíťazila jeho Srbská pokroková strana (SNS).



Prvú demonštráciu v utorok 7. júla spustilo Vučičovo oznámenie, že cez víkend bude znova zavedený zákaz vychádzania, aby sa zastavila druhá vlna infekcií koronavírusom, pretože pacienti už zaplnili nemocnice v Belehrade.



Prezident ustúpil od tohto svojho plánu, ale protesty pokračovali a zmenili sa na všeobecnú kritiku jeho zvládania zdravotnej krízy.



Vo štvrtok vláda oficiálne upustila od plánu na zákaz vychádzania a oznámila obmedzenia verejných zhromaždení viac ako desiatich ľudí - čo prakticky znamená zákaz protestov.



Vlna nových prípadov infekcie nasledovala po viacerých športových podujatiach, ktoré sa konali za uplatňovania len minimálneho sociálneho odstupu.



Medzi týmito podujatiami bol tenisový turnaj zorganizovaný srbskou tenisovou hviezdou Novakom Djokovičom, ktorý mal potom pozitívne testy na koronavírus. Okrem neho ochorenia aj traja ďalší účastníci tenisového turnaja Adria Tour.



Po oslavách volebného víťazstva SNS mali pozitívne testy tiež viacerí vysokopostavení politici.



Dosiaľ Srbsko hlásilo celkovo 370 úmrtí na koronavírus a takmer 18.000 nakazených.



Susedné krajiny Chorvátsko a Bosna a Hercegovina (BaH) v piatok podobne zaznamenali rekordné denné počty prípadov nákazy - 116 a 316.