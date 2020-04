Srbsko znižuje obmedzenia, otvorí kaviarne aj reštaurácie

Belehrad 28. apríla (TASR) - Verejné priestory budú v Srbsku znovu otvorené na budúci týždeň a lety sa obnovia v polovici mája, informovali v utorok srbskí predstavitelia. Pred niekoľkými dňami už uvoľnili ďalšie opatrenia zavedené v boji proti novému koronavírusu, pripomenula tlačová agentúra AFP.



"Od pondelka 4. mája sa znovu otvoria reštaurácie a kaviarne, ale pri rešpektovaní spoločenského odstupu a všetkých ostatných, už platných bezpečnostných opatrení," povedal novinárom Branislav Tiodorovič z vládneho tímu odborníkov.



Medzimestské vlaky, diaľkové autobusy a mestská hromadná doprava sa na budúci týždeň takisto obnovia, pričom nákupné centrá budú sprístupnené od 8. mája a letecká doprava sa obnoví 18. mája, spresnil Tiodorovič.



Materské školy a centrá dennej starostlivosti o deti do 12 rokov budú opäť otvorené od 11. mája, aby sa rodičia mohli vrátiť do práce, uviedol Tiodorovič.



Tento mesiac už skôr dostali povolenie otvoriť malé obchody a ďalšie prevádzky, napríklad kaderníctva a telocvične, fungujú od pondelka.



Srbsko vyhlásilo v polovici marca núdzový stav a zaviedlo prísne opatrenia vrátane zákazu vychádzania.



Nový koronavírus zabil v balkánskej krajine s približne siedmimi miliónmi obyvateľov 168 ľudí a nakazilo sa ním približne 8500 ľudí. Ukazujú to oficiálne údaje vlády.



V posledných dňoch sa výskyt nových prípadov infekcie spomalil.