Srbsko zrušilo príkaz na vyhostenie Rusky, ktorá kritizovala vojnu

Belehrad 8. marca (TASR) - Srbské úrady zrušili príkaz na vyhostenie ruskej občianky Jeleny Koposovovej, ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine podpísala otvorený list odsudzujúci ruskú inváziu, oznámila v piatok Ruská demokratická spoločnosť v Srbsku. Internetovú petíciu za to, aby jej úrady umožnili ostať v krajine, podpísali tisíce ľudí. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Polícia oznámila Koposovovej, že úrady vyhoveli jej odvolaniu a môže ostať v Srbsku, kde so svojou rodinou žije od roku 2019.



"Anulovanie príkazu na Jelenino vyhostenie je pre nás všetkých obrovským víťazstvom," uviedla Ruská demokratická spoločnosť. "Sme radi, že srbský štát napravuje svoje chyby, avšak sme presvedčení, že bez aktívnej a vrúcnej (verejnej) podpory by to nebolo možné," uviedla prodemokratická skupina.



Päťdesiatštyriročnej prekladateľke začiatkom februára úrady oznámili, že do 30 dní musí opustiť krajinu po tom, čo jej bez presnejších dôvodov zamietli žiadosť o trvalý pobyt. V nedávnom rozhovore pre agentúru AP Koposovová povedala, že jediným dôvodom pre zamietnutie žiadosti a následný príkaz na opustenie krajiny bol zjavne jej podpis pod otvoreným listom z marca 2022, ktorý kritizoval vojnu na Ukrajine.



Srbské úrady sa k záležitosti doposiaľ nevyjadrili.



V posledných rokoch sa do Srbska presťahovali desaťtisíce Rusov, aby utiekli pred režimom prezidenta Vladimira Putina, západnými sankciami alebo aby nemuseli narukovať do armády.



Srbsko udržiava priateľské vzťahy s Ruskom a odmieta sa pripojiť k sankciám západných krajín voči nemu. Zároveň sa usiluje o posilnenie vzťahov s Európskou úniou. Štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ dostalo Srbsko ešte v roku 2012.