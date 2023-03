Srbský minister hospodárstva navrhol zavedenie sankcií voči Rusku

Belehrad 14. marca (TASR) - Srbský minister hospodárstva Rade Basta sa postaral o rozruch s návrhom, aby Belehrad zaviedol sankcie voči Rusku. Ide o prvé vyhlásenie predstaviteľa srbskej vlády, ktorým sa otvorene vyjadruje podpora sankciám voči Moskve, čo predstavuje odklon od oficiálnej pozície Belehradu, informuje v utorok agentúra HINA.



Basta v pondelkovom tlačovom vyhlásení uviedol, že Srbsko "už platí vysokú cenu za nezavedenie sankcií voči Rusku" a že sa celá situácia stáva "neznesiteľnou".



Jeho vyhlásenie vyvolalo nesúhlas v strane Jednotné Srbsko, ktorá je koaličným partnerom vo vláde premiérky Any Brnabičovej, ako aj požiadavky na Bastovu rezignáciu.



Jednotné Srbsko je súčasťou poslaneckej skupiny Socialistickej strany Srbska (SPS) vedenej ministrom zahraničných vecí Ivicom Dačičom, ktorá je v koalícii so Srbskou pokrokovou stranou (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča už niekoľko volebných cyklov, pripomína HINA.



Basta ďalej uviedol, že ako minister hospodárstva vníma veľký nátlak, ktorému je srbský prezident vystavený zo strany Európskej únie i medzinárodného spoločenstva, ale každý o tom mlčí.



"Nemôžem to akceptovať," povedal Basta s tým, že z tohto dôvodu je za zavedenie sankcií voči Rusku a stojí "pri prezidentovi Vučičovi v obrane štátnych a národných záujmov" Srbska.



Belehrad podľa neho zatiaľ nedospel k rozhodnutiu o sankciách, pretože dúfal, že sa konflikt na Ukrajine skončí a že "obe strany konečne sadnú za rokovací stôl".



"Čelíme však však novej realite," podotkol minister s tým, že v dôsledku súčasného "zmätku vo svete čelí Srbsko ohromnému nátlaku". Basta zároveň na sociálnej sieti Instagram vyzval ostatných členov vlády v Belehrade, aby sa k otázke možného zavedenia sankcií voči Moskve vyjadrili.



Na slová ministra hospodárstva ako prvá reagovala strana Jednotné Srbsko s tým, že ide len o Bastov osobný postoj, a nie o pozíciu tejto strany, ktorej je členom.



Kremeľ na vyjadrenie srbského ministra reagoval s tým, že "rozumie, že srbské vedenie je vystavené bezprecedentnému nátlaku Západu" a že "oceňuje postoj prezidenta Aleksandra Vučiča". Zároveň vyjadril nádej v ďalšie "zlepšovanie vzťahov" medzi oboma krajinami.



Prezident Vučič ani Srbská pokroková strana Bastov návrh bezprostredne nekomentovali.