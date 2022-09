Srbský minister obhajuje dohodu s Ruskom

Belehrad 25. septembra (TASR) — Srbský minister zahraničných vecí sa v nedeľu snažil bagatelizovať dôležitosť dohody s Ruskom, ktorú podpísal v piatok. Označil ju za "technickú" a netýka sa bezpečnostných otázok. TASR informuje podľa agentúry AP.



Nikola Selakovič podpísal dohodu s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v New Yorku v rámci zasadania Valného zhromaždenia OSN. Väčšina západných diplomatov sa dvojstranným rokovaniam s Ruskom vyhýba. Európska únia (EÚ) pripravuje ďalšie sprísnenie sankcií voči Moskve v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Srbsko je pritom oficiálne kandidátom na členstvo v EÚ, ale udržiava aj dobré vzťahy s Moskvou. Konzultačný plán, na ktorý sa vzťahuje dohoda s Ruskom potrvá dva roky.



"Vláda mohla takýto plán odmietnuť, ale nie je v ňom nič sporné," povedal minister. "Kritizujú to tí, ktorí to nevideli," dodal.



Postup vlády ostro kritizovala srbská proeurópska opozícia aj niektorí politici EÚ. Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík označil dohodu s Ruskom za "vážnu ranu" pre prístupový proces na západnom Balkáne.



"Toto je vážny škandál. Uprostred zúriacej vojny Srbsko podpisuje plán budúcej spolupráce s agresorom," uviedla nemecká europoslankyňa Viola von Cramonová na Twitteri. Dodala, že "možno je to pre nás len signál, aby sme (Srbsku) zmrazili prístupové rozhovory do EÚ, keďže vstup do EÚ neprebieha cez Moskvu".