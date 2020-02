Srbský minister obrany prišiel na maďarské hranice k demonštrujúcim

Budapešť 6. februára (TASR) - Migranti v Srbsku sú istými skupinami prostredníctvom falošných správ o otvorení maďarských hraníc nabádaní k tomu, aby sa vybrali na cestu do Maďarska. Povedal to vo štvrtok večer pri maďarsko-srbskom cestnom hraničnom priechode Kelebia - Tompa srbský minister obrany Aleksandar Vulin, ktorý pricestoval na severné hranice svojej krajiny po tom, ako sa skupina 200 až 300 migrantov vo štvrtok podvečer zhromaždila na srbskej strane hraníc s Maďarskom, neďaleko Kelebie.



Agentúra MTI citovala regionálnu srbskú televíziu Pannon RTV, podľa ktorej Vulin označil tieto snahy za hanebné.



Účastníci pokojnej štvrtkovej demonštrácie pri hraniciach požadovali otvorenie hraníc, aby mohli prejsť do krajín západnej Európy. Cudzinci, medzi ktorými bolo mnoho matiek s deťmi, sa posadili na zem a deklarovali, že tam zostanú dovtedy, kým ich maďarské orgány nepustia cez hranice. Nad hlavami držali nápisy "Naše deti si zaslúžia lepší osud", "Pustite nás cez hranice" či "Sme utečenci, nie zločinci". Do skandovania hesiel pri hraničných zábranách sa zapojili aj deti.



Ilegálni migranti majú podľa srbského ministra Vulina miesto v záchytných táboroch. Spresnil, že skupiny migrantov prichádzajúcich z rôznych krajín Blízkeho východu sa však pred vzájomné spory nechcú medzi sebou miešať. "Mali by byť vďační za to, že Srbsko ich prijíma a nemali by vyberať medzi ponúknutými miestami na ubytovanie," povedal.



Srbský minister zdôraznil, že nedovolí, aby migranti pokazili dobré susedské vzťahy Srbska s Maďarskom.



Experti podľa MTI považujú za najpravdepodobnejší scenár, že srbská polícia možno už počas noci, najneskôr však v piatok večer, migrantov z hraníc odvezie. Občianske organizácie vyjadrili obavy o deti a chorých, ktorým na mieste postavili stany.



Cestný hraničný priechod maďarská polícia uzatvorila plotom, za ktorým sa zoradil policajný kordón. Srbskí policajti voči demonštrantom prichádzajúcim na hraničný priechod nezasiahli, dianie sledovali z diaľky.



V Srbsku je v súčasnosti takmer 6000 migrantov. Od roku 2015 sa pri maďarských hraniciach ešte v takomto veľkom počte neobjavili, do krajín západnej Európy sa pokúšali dostať skôr smerom cez Chorvátsko.



