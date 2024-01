Srbský opozičný líder tvrdí, že ho mučili príslušníci tajnej služby

Belehrad 18. januára (TASR) - Srbský opozičný líder Nikola Sandulovič, ktorého zadržiavala tajná služba v Belehrade, tvrdí, že ho jej príslušníci "bili, mučili, ponižovali" a vyhrážali sa zabitím jemu i jeho rodine, informuje vo štvrtok TASR podľa správy denníka The Guardian.



Sandulovič je vodcom srbskej Republikánskej strany, ktorá patrí medzi menšie opozičné zoskupenia. Ako spresnil, z jeho domova ho odviedli pred desiatimi dňami a následne ho tajná služba vystavila viac než šesťhodinovému násilnému zaobchádzaniu. Opozičný vodca zostal v dôsledku toho ochrnutý na ľavej strane tela a utrpel poškodenie nervovej sústavy, uviedol jeho právnik.



"Bol som unesený členmi srbskej tajnej polície, ktorí ma zbili, mučili, ponižovali a vyhrážali sa zabitím mne i mojej rodine viac než šesť hodín, ohrozujúc tak nielen moje zdravie, ale aj môj život," uviedol Sandulovič v stredu vo svojom prvom vyhlásení po prepustení.



"To všetko pre moje politické presvedčenie a pre to, že som položil kvety na hrob zavraždeného sedemročného dievčaťa, ktoré patrilo do rodiny Jashariovcov," dodal.



Sandulovič bol predtým obvinený z porušenia zákonov zakazujúcich podnecovanie národnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti, spresňuje The Guardian. Obvinenia boli vznesené po tom, čo sa ospravedlnil za zločiny spáchané Srbmi voči etnickým Albáncom počas vojny o nezávislosť Kosova v rokoch 1999-2000.



Srbské provládne médiá ho podrobili ostrej kritike za prezdieľanie videa zo svojej návštevy pri hrobe Adema Jashariho, zakladateľa Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK), ktorého srbská polícia v roku 1998 zabila spolu s 57 ďalšími členmi jeho rodiny.



Sandulovič ďalej uviedol, že po násilnom vypočúvaní ho tajná služba odviezla späť domov. Okamžite po tom však prišla polícia s rozkazom, aby ho odviezla do väzenia. Miesto toho ho však vzali na lekársku pohotovosť, keďže jeho "stav bol kritický".



Následne bol prevezený do väzenskej nemocnice a súčasne odsúdený na "nespravodlivé zadržanie na 30 dní", ktoré podľa neho ohrozilo jeho život, cituje britský denník.



Srbská tajná služba (BIA) vypočúvanie Sanduloviča priznala. Vo vyhlásení poskytnutom denníku Financial Times ale uviedla, že počas výsluchu "nebol vystavený žiadnemu nezákonnému použitiu fyzickej sily, ani nedošlo k porušeniu jeho práv a slobôd".



BIA chcela podľa vlastných vyjadrení len "objasniť kontext Sandulovičových nezákonných činov, ktoré príslušný prokurátor klasifikoval ako trestný čin… podnecovanie národnostnej, rasovej a náboženskej nenávisti a neznášanlivosti". Služba poprela správy o tom, že by jej agenti Sanduloviča zbili a vyhlásila, že jeho obvinenia sú len pokusom o destabilizáciu krajiny.