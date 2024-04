Srbský parlament bude v stredu hlasovať o dôvere novej vláde

Belehrad 30. apríla (TASR) - Nová srbská vláda sa v stredu bude uchádzať o dôveru parlamentu. Premiér a členovia jeho kabinetu následne zložia slávnostný sľub, píše TASR podľa utorkovej správy agentúry Tanjug.



Schôdzu zvolala predsedníčka zákonodarného zboru Ana Brnabičová, má sa začať o 12.00 h. Jediným bodom programu je hlasovanie o novej vláde.



Brnabičová je členkou Srbskej pokrokovej strany (SNS) a od júna 2017 do 20. marca tohto roka bola premiérkou, následne sa stala šéfkou parlamentu. Funkciu premiéra vtedy prevzal dočasne minister zahraničných vecí Ivica Dačič. Novej vláde má predsedať Miloš Vučevič, doterajší minister obrany.



Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča a jej koaliční partneri získali v parlamentných a komunálnych voľbách 17. decembra 129 kresiel v 250-člennom parlamente. Hlavná opozičná koalícia Srbsko proti násiliu (SPN) získala 65 mandátov.



Vučevič v utorok oznámil, že členom novej srbskej vlády má byť aj bývalý šéf srbskej tajnej služby Aleksandar Vulin, ktorý je známy väzbami na Kremeľ a nachádza sa aj na sankčnom zozname USA, píše agentúra AP. Opozičná strana Hnutie slobodných občanov na to reagovala vyhlásením, že s Vulinom vo vláde sa Srbsko odklonilo z európskej cesty.



Srbsko sa usiluje o vstup do Európskej únie, udržiava si však priateľské vzťahy s Ruskom a odmietlo sa pripojiť k sankciám, ktoré západné krajiny uvalili voči Moskve za vojnu na Ukrajine.