Srbský parlament schválil novú vládu vedenú lekárom Macutom

Belehrad 16. apríla (TASR) - Srbský parlament v stredu schválil politicky neskúseného profesora medicíny Djura Macuta za predsedu vlády. Nová vláda sa ujíma moci v čase pokračujúcich protikorupčných protestov, ktoré viedli k demisii Miloša Vučeviča z postu premiéra. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Podľa Reuters bolo toto hlasovanie len formalitou, keďže Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča má v 250-člennom parlamente väčšinu 156 poslancov. Opozičné strany požadovali, aby vznikla prechodná vláda, čo Vučič a jeho politickí spojenci odmietli.



Nová vláda bude mať 31 ministrov. Až 22 z nich pôsobilo aj vo vláde Vučeviča, ktorý odstúpil pod tlakom protestov vyvolaných v novembri 2024 po zrútení betónového prístreška na železničnej stanici v Novom Sade. Táto tragédia si vyžiadala 16 obetí.



Macut v príhovore k poslancom vyhlásil, že jeho vláda chce tieto protesty ukončiť, a vyzval na dialóg s demonštrantmi. "Srbsko je unavené z blokád," konštatoval Macut aj v súvislosti s tým, že demonštranti v posledných dvoch dňoch zablokovali vchody do budovy štátneho telerozhlasu RTS a dostali sa do stretov s políciou.



Nový premiér sa pred poslancami vyjadril, že jeho vláda chce do roku 2027 udržať rozpočtový deficit na úrovni troch percent hrubého domáceho produktu (HDP) a existujúce fiškálne pravidlá zachovať do roku 2029. Povedal tiež, že Belehrad bude pokračovať v balansovaní medzi svojou snahou o členstvo v EÚ a dobrými vzťahmi s Čínou, ktorá je v Srbsku významným investorom, svojím tradičným spojencom Ruskom a Spojenými štátmi.



Ako informoval spravodajský web Danas, diskusia o členoch vlády a jej programe bola miestami búrlivá. Kým opozícii šlo podľa vyjadrení jej poslancov najmä o odbornosť kandidátov na ministrov, poslanci vládnej koalície hovorili najmä o výzvach, ktorým čelí nová vláda, a tvrdili, že musí presadzovať politiku kontinuity.



Poslanec Aleksandar Jovanovič z opozičného hnutia Ekologické povstanie o nových ministroch povedal, že vyzerá ako „vláda z druhej ruky“, čím narážal na fakt, že nový vládny kabinet zahŕňa aj vyše 20 členov predchádzajúcej vlády.



Pokiaľ ide o jednotlivých ministrov, opozícia kritizovala najmä nomináciu na post ministra školstva, ktorým sa v čase pokračujúcich študentských demonštrácií a štrajkov učiteľov stal Dejan Vuk Stankovič, politický analytik blízky vládnej Srbskej pokrokovej strane (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča.



Ministerstvo informácií bude zasa viesť Boris Bratina, známy svojím nesúhlasom so vstupom Srbska do Európskej únie – v roku 2009 dokonca na verejnom podujatí spálil vlajku EÚ.



Macut - povolaním lekár-endokrinológ - sa ujíma vlády v zložitom období, pričom nemá iné politické skúsenosti ako účasť na formovaní nového provládneho politického hnutia iniciovaného prezidentom Vučičom. Tento subjekt, s pracovným názvom Hnutie za ľud a štát, sa konštituoval uplynulý víkend na zhromaždení v Belehrade, kde sa podľa nezávislých zdrojov zišlo asi 55.000 ľudí, zatiaľ čo Vučič z pódia hovoril o 145.000.



Politológ Bojan Klačar si myslí, že účasť, energia a posolstvo tohto zhromaždenia neboli také silné, ako Vučič dúfal, ale jeho politickým spojencom sa napriek tomu podarilo do určitej miery stabilizovať svoju pozíciu.



Poradenská spoločnosť Teneo však vo svojej analýze tento týždeň uviedla, že nominácia nového premiéra spojeného s novým politickým hnutím prezidenta Vučiča pravdepodobne nezmierni napätie v Srbsku.