Srbský politik Milan Radoičič sa priznal k príprave útoku v Kosove

Belehrad 29. septembra (TASR) - Člen významnej srbskej politickej strany v Kosove sa priznal, že viedol skupinu ozbrojencov, ktorá sa koncom minulého týždňa dostala do konfliktu s kosovskou políciou. Uviedol to v piatok jeho právnik. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Zabitie kosovského policajta a následná prestrelka v kláštore v dedine Banjska neďaleko srbských hraníc znamenali jednu z najvážnejších eskalácií napätia v tejto bývalej separatistickej provincii za uplynulé roky.



Traja srbskí ozbrojenci zahynuli pri niekoľkohodinovej prestrelke s kosovskou políciou po tom, ako prepadli hliadku pri dedine a neskôr sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore.



Milan Radoičič, dlhoročný podpredseda strany Srbská kandidátka (Srpska lista), povedal, že viedol skupinu ťažko ozbrojených mužov do oblasti na severe Kosova v reakcii na údajné represie voči etnickým Srbom zo strany vlády v Prištine.



Radoičič trvá na tom, že konal sám a bez podpory alebo súhlasu srbskej vlády.



"Neinformoval som nikoho v mocenských štruktúrach Srbskej republiky ani v miestnych politických štruktúrach v severnom Kosove," napísal Radoičič v liste, ktorý v piatok na tlačovej konferencii v Belehrade prečítal jeho advokát.



Radoičič uviedol, že zabitie kosovského policajta pri prepade neďaleko srbských hraníc bola "nehoda".



"Smrť policajta bola náhodná a nasledovala po ostrej konfrontácii, v ktorej naši traja kamaráti - hrdinovia - položili životy za slobodu a zachovanie Kosova," napísal Radoičič.



"Nie sme teroristi, sme bojovníci za slobodu nášho ľudu," uviedol v liste, ktorého súčasťou bolo aj jeho oznámenie o tom, že odchádza zo Srbskej kandidátky.



Kosovský minister vnútra Xhelal Svečla začiatkom týždňa obvinil Radoičiča zo zosnovania nedeľňajšieho útoku a zverejnil videonahrávku, na ktorej je údajne podozrivý medzi skupinou ozbrojených mužov v kláštore v obci Banjska.



Srbský prezident Aleskandar Vučič tento týždeň uviedol, že Radoičič sa nachádza v "centrálnej časti Srbska" a že úrady sú pripravené ho vypočuť.



Kosovská vláda obvinila Belehrad z podpory celej operácie, pričom premiér Albin Kurti na sociálnych sieťach napísal, že zbrane a vybavenie použité pri nedeľňajšom útoku "vyrobili srbskí štátni výrobcovia vojenských zbraní".



Radoičič, na ktorého USA uvalili sankcie, je dlho hlavným mocenským činiteľom medzi Srbmi na nepokojnom severe Kosova.



Kosovo, bývalá srbská provincia, ktorá sa odtrhla a v roku 2008 vyhlásila nezávislosť, má dlhodobo napäté vzťahy medzi väčšinovým etnickým albánskym obyvateľstvom a srbskou menšinou. Suverenitu Kosova odmieta Belehrad uznať.



Napätie na severe Kosova narastá už niekoľko mesiacov - intenzívne však od apríla, keď miestni etnickí Srbi bojkotovali komunálne voľby a následne protestovali proti tomu, aby boli do úradu uvedení starostovia zvolení etnickými Albáncami.