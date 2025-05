Srbský prezident je ochotný diskutovať o predčasných voľbách

Tirana/Belehrad 16. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok prejavil ochotu diskutovať o možnosti vypísania predčasných parlamentných volieb. Na okraj summitu Európskeho politického spoločenstva v Tirane sa Vučič pred novinármi vyjadril, že „parlamentné voľby sa môžu konať v priebehu roka a pol, ak príslušné inštitúcie podniknú potrebné kroky.“ Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Podľa DPA ide o prvý signál z Vučičovej strany, že predčasné voľby by mohli prichádzať do úvahy. Terajšiemu parlamentu vyprší mandát až začiatkom roka 2028.



Vučič a jeho vláda už šesť mesiacov čelia masovým študentským protestom, ktoré podporuje - aj svojou účasťou - časť srbskej verejnosti.



Tieto protesty sa začali po tragédii v severosrbskom meste Nový Sad, kde v dôsledku zrútenia novozrekonštruovanej nadstavby nad vchodom do železničnej stanice prišlo o život 16 ľudí. Lokálny protest prerástol do celoštátneho hnutia proti korupcii a zlému riadeniu štátu. Demonštranti obviňujú vládu z ovládnutia inštitúcií, nedostatočnej transparentnosti a autoritatívneho štýlu vlády.



Študentské hnutie vyzvalo Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil voľby ešte začiatkom mája. Vučič však aj v piatok v Tirane tvrdil, že príslušné inštitúcie takúto žiadosť zatiaľ nedostali – študenti z mesta Niš mu pritom takúto oficiálnu výzvu adresovali pred niekoľkými dňami.



Nišskí vysokoškoláci, ktorí pokračujú v blokáde svojej univerzity a na víkend avizujú protivládny míting, v piatok Vučiča opäť verejne vyzvali, aby v rámci svojej ústavnej právomoci vyhlásil predčasné parlamentné voľby. Ide o reakciu na Vučičovo tvrdenie, že takúto požiadavku od protestujúcich doposiaľ nedostal.



Pozorovatelia tvrdia, že protestné hnutie v Srbsku mení politickú scénu, ktorú doteraz takmer výhradne ovládal Vučič a jeho Srbská pokroková strana (SNS). Študenti zároveň apelujú na rozdelenú opozíciu, aby sa zjednotila a postavila voči vládnucej koalícii spoločný front. Podľa odborníkov by takáto aliancia, podporená občianskym hnutím, mohla mať reálnu šancu na úspech vo voľbách.