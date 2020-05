Vučič nariadil rozmiestnenie armády v okolí pohraničných táborov

Belehrad 16. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič nariadil nasadenie armády v okolí troch utečeneckých táborov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hraníc s Chorvátskom. Toto opatrenie je podľa prezidenta potrebné na zaistenie bezpečnosti miestnych obyvateľov, informovala v sobotu agentúra AP.



Srbské ministerstvo obrany oznámilo, že príslušníci armády sa majú na základe prezidentovho rozkazu rozmiestniť pri táboroch nachádzajúcich sa v okolí mesta Šid.



V troch tamojších táboroch aktuálne žije približne 1500 utečencov a migrantov pochádzajúcich prevažne zo Sýrie, Afganistanu a Pakistanu čakajúcich na možnosť dostať sa do Chorvátska, ktoré je členskou krajinou EÚ.



Vojaci majú podľa Vučiča chrániť miestne obyvateľstvo pred zastrašovaním a krádežami, ktoré údajne páchajú migranti z táborov.



Srbský prezident svoj krok zdôvodnil tvrdením, že po nedávnom zrušení výnimočného stavu, ktorý bol v krajine vyhlásený v dôsledku pandémie koronavírusu, začali migranti z táborov páchať v okolí "drobnú kriminalitu a nelegálne vnikať do domov".



"Ľudia sa kvôli tomu necítia v bezpečí," povedal Vučič pre srbskú komerčnú televíziu TV Prva.



Podľa agentúry AP medzi obyvateľmi oblasti silnejú negatívne nálady voči migrantom a v blízkosti pohraničných táborov sa konajú časté nepovolené protesty organizované krajne pravicovými skupinami.



Na území Srbska sa aktuálne nachádza približne 4000 migrantov, ktorí tam uviazli počas prechodu cez tzv. balkánsku trasu do bohatších krajín Európskej únie.