Srbský prezident nominoval na premiérsky post opäť Brnabičovú

Belehrad 27. augusta (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič nominoval v sobotu dosluhujúcu premiérku Anu Brnabičovú opäť na premiérsky post, aby sformovala vládu, ktorá bude viesť krajinu v čase prebiehajúcej vojny v Európe, svetovej energetickej a inflačnej krízy a napätia s Kosovom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vučič nominoval Brnabičovú po takmer piatich mesiacoch odvtedy, čo ich Srbská pokroková strana (SNS) vyhrala voľby. Ohlásenie oficiálnych výsledkov volieb bolo však oneskorené z dôvodu volebných nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli na jednom z volebných miest. Z tohto dôvodu nebolo možné v tejto súvislosti zvolať parlament.



Vučič na tlačovej konferencii uviedol, že Brnabičová má jeho "neobmedzenú dôveru". Brnabičová (46) sa v roku 2020 stala prvou ženou na poste premiéra v Srbsku a zároveň tiež prvou osobou na tomto poste, ktorá sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii.



SNS získala v aprílových voľbách v parlamente 120 z 250 kresiel. Na sformovanie vlády si preto musí nájsť koaličných partnerov. Tradičnými partnermi SNS sú Socialistická strana a Zväz vojvodinských Maďarov, ktoré vo voľbách získali 31 a päť kresiel, píše Reuters.



Očakáva sa, že Brnabičová v nasledujúcich týždňoch predloží parlamentu zloženie nového kabinetu a jeho politický program. Jednou z hlavných úloh jej novej vlády na poli medzinárodnej politiky bude uviesť do rovnováhy srbskú ambíciu na členstvo v Európskej únii s tlakom na zachovanie silných vzťahov s Ruskom a Čínou.



Srbsko je totiž takmer úplne závislé od ruského plynu a z Ruska nakupuje tiež zbrane. Čína je zase jedným z najväčších investor v Srbsku, kde investuje predovšetkým do infraštruktúry a baní. Moskva aj Peking pritom podporujú opozíciu Srbska voči nezávislosti Kosova, a to blokovaním jeho členstva v OSN. Hoci Srbsko v rámci OSN trikrát zahlasovalo proti ruskej invázii na Ukrajinu, odmieta sa pripojiť k sankciám uvaľovaným na Moskvu, pripomína Reuters.