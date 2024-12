Srbský prezident tvrdí, že sa ho Západ snaží zosadiť

Belehrad 10. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič obvinil v utorok v súvislosti s protivládnymi protestmi zahraničné tajné služby z toho, že sa ho snažia zosadiť. Dodal, že on zo Srbska neutečie, ako to počas uplynulého víkendu víkend spravil zvrhnutý sýrsky prezident Bašár Asad, ku ktorému ho zvyknú prirovnávať. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



"Budem za Srbsko bojovať a slúžiť výlučne svojmu srbskému ľudu a všetkým ostatným občanom Srbska, nikdy nebudem slúžiť cudzincom, tým, ktorí sa snažia poraziť, ponížiť a zničiť Srbsko," tvrdí Vučič vo videu, ktoré zverejnil na platforme Instagram.



Vučiča prirovnávajú jeho odporcovia na domácej scéne ako k Asadovi, tak aj k iným svetovým diktátorom a odhadujú, že by sa taktiež mohol pokúsiť ujsť z krajiny, ak by v dôsledku protivládnych protestov prišiel o moc. Rozsiahle protesty vyvolalo v Srbsku zrútenie prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, ku ktorému došlo 1. novembra a vyžiadalo si 15 životov.



Demonštranti v Novom Sade, Belehrade a ďalších mestách pripisujú tragédiu rozsiahlym korupčným praktikám úradov, ktorých dôsledkom podľa nich bola nedbanlivá nedávna rekonštrukcia budovy zmienenej stanice, na ktorej sa podieľalo konzorcium dvoch čínskych, jednej maďarskej a jednej francúzskej spoločnosti. Tragédia sa stala taktiež akýmsi ohniskom nespokojnosti časti verejnosti s čoraz autokratickejšou vládou Vučiča.



Srbský prezident v zmienenom utorňajšom videu tiež tvrdí, že rozsiahle protivládne protesty, ku ktorým sa nedávno pridali aj univerzitní študenti, sú financované Západom a ich cieľom je "rôznymi hybridnými taktikami" zosadiť jeho vládu. "Ak si myslia, že som Asad a že (tiež) niekam utečiem, tak to neurobím," povedal.



Vučič okrem toho avizoval, že v najbližších dňoch a týždňoch "podrobne odhalí, koľko peňazí sa za posledné štyri roky zaplatilo za zničenie Srbska" a za to, aby sa stalo akýmsi vazalským štátom, ktorý by sám nerozhodoval o svojej budúcnosti, ale slúžil niekomu inému.



Srbsko sa oficiálne usiluje o členstvo v Európskej únii, no udržiava veľmi blízke vzťahy aj s Ruskom a Čínou. Samotný Vučič, ktorý propaguje tzv. politickú neutralitu krajiny, opakovane sľubuje, že sa nikdy nepridá k západným krajinám čo sa týka prijatia sankcií voči Moskve za vedenie vojny na Ukrajine.



AP pripomína, že poslanci srbského parlamentu aktuálne rokujú o návrhu zákona o tzv. zahraničných agentoch veľmi podobnom ruskej legislatíve, ktorá je považovaná za veľmi reštriktívnu voči občianskej spoločnosti. Takýto zákon by v prípade prijatia mohol Srbsko ešte viac odkloniť od jeho deklarovaných európskych ambícií.