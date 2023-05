Srbský prezident odstúpil z postu predsedu Srbskej pokrokovej strany

Belehrad 27. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu odstúpil z funkcie predsedu Srbskej pokrokovej strany (SNS). Na Vučičov návrh ho vystrieda Miloš Vučevič, ktorý je aj ministrom obrany, informovala agentúra AP.



Vučič svoj zámer avizoval už na piatkovom zhromaždení v Belehrade pred desiatkami tisíc svojich priaznivcov.



SNS viedol od roku 2012, keď sa jeho predchodca na tomto poste Tomislav Nikolič stal srbským prezidentom. Vučič bol za hlavu štátu zvolený v roku 2017, ale predsedom SNS zostal.



Vučič v minulosti často čelil kritike za to, že zostáva lídrom strany a zároveň zastáva funkciu prezidenta. Pred svojimi sympatizantmi zhromaždenými v piatok v Belehrade povedal, že zostane členom SNS, "kým bude žiť". Ubezpečil: "Nikam od vás neodídem".



Jeho rozhodnutie odstúpiť z čela SNS podľa AP súvisí s jeho plánmi na vytvorenie nového hnutia, ktoré bude zahŕňať ďalšie strany, odborníkov a významné osobnosti. Analytici tvrdia, že Vučič chce po viac ako desaťročí pri moci a rastúcom tlaku verejnosti "preskupiť sily".



Kritici obviňujú Vučiča i jeho stranu, že počas 11 rokov pri moci rozdúchavali v srbskej spoločnosti rozpory a obmedzovali demokratické slobody. Vučič to popiera.



AP informovala, že opozícia na sobotu opäť zvolala protestné zhromaždenie, na ktorom sa očakáva účasť tisícov ľudí požadujúcich odstúpenie najvyšších predstaviteľov a odobratie licencií provládnym médiám, ktoré vysielajú násilný obsah a pozývajú do vysielania osobnosti z kriminálneho prostredia a vojnových zločincov.



Protesty proti Vučičovi a jeho vláde, ktoré sa konajú v Belehrade a ďalších srbských mestách, sú najväčšie za posledné roky. Sú organizované v reakcii na dva prípady masovej streľby zo začiatku tohto mesiaca, ktoré si vyžiadali 18 mŕtvych a 20 zranených. Medzi obeťami a zranenými boli aj deti zo základnej školy.



Opozičné strany avizovali, že v demonštráciách budú pokračovať, kým nebudú splnené ich požiadavky.



Patrí medzi ne odvolanie ministra vnútra a šéfa tajnej služby, zrušenie celoštátnych vysielacích licencií pre dve provládne televízne stanice a odvolanie orgánu monitorujúceho médiá.



Aj piatkové zhromaždenie na podporu Vučiča a vlády bolo masové - údajne najväčšie v histórii Srbska. Viaceré srbské médiá však informovali, že zamestnancom štátnych podnikov v menších mestách bolo povedané, že naň musia prísť, inak prídu o prácu.