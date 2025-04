Srbský prezident poďakoval Ficovi i Orbánovi za bratskú podporu

Belehrad 11. apríla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič poďakoval premiérovi SR Robertovi Ficovi i predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi za podporné vyjadrenia. Vo štvrtok večer takisto oznámil, že sa čo najskôr plánuje stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trupom i ruským lídrom Vladimirom Putinom. TASR o tom informuje podľa agentúry Tanjug.



„Hovoril som s mnohými inými lídrami z celého sveta a chystám sa stretnúť s Trumpom i Putinom, a to čo najskôr. Zároveň som veľmi, nekonečné vďačný premiérovi Ficovi a (maďarskému) premiérovi Viktorovi Orbánovi za ich bratskú podporu. To, čo povedali, sa nehovorí každý deň,“ povedal Vučič v televízii Pink TV.



Slovenský premiér nedávno v telefonáte Vučičovi vyslovil plnú podporu ako „legitímnemu predstaviteľovi Srbska - suverénnej, mierovej a hrdej krajiny“. Zároveň v súvislosti s protivládnymi protestami v Srbsku vyhlásil, že „v demokratickej krajine ulica nesmie meniť výsledky slobodných volieb“.



Orbán zase vo februári po rokovaniach so srbským prezidentom v Budapešti označil Vučiča za zástancu stability na Balkáne, ktorý sa podľa neho postavil aj proti pokusom o destabilizáciu v regióne. Vučičovi vtedy maďarský prezident Tamás Sulyok udelil najvyššie maďarské štátne vyznamenanie Veľký kríž Maďarského radu za zásluhy.



Tieto vyjadrenia od Fica a Orbána podľa Vučiča odrážajú nekonečnú dôveru, podporu a priateľstvo, napísala agentúra Tajnug. „A dúfam, že jedného dňa sa im budem môcť odvďačiť rovnakým spôsobom, akým mi vyjadrili podporu. Ale keď hovorím, že mi vyjadrili podporu, je to sebecké a trochu arogantné. Vyjadrili podporu Srbsku, prosperujúcemu, ale predovšetkým slobodnému a slobodu milujúcemu Srbsku, nezávislému Srbsku,“ dodal Vučič.



Srbskom v súčasnosti otriasajú protivládne protesty vedené študentmi. Sú reakciou na zrútenie betónovej nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad. K tejto tragédii došlo 1. novembra 2024 a zahynulo pri nej 16 ľudí, väčšinou študentov. Časť srbskej verejnosti túto tragédiu spája s korupciou, ktorá v krajine podľa nich ovplyvňuje každodenný život, činnosť vládnych inštitúcií i realizáciu stavieb.



Pod tlakom protestov odstúpilo viacero srbských predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča. V záujme riešenia krízy v Srbsku väčšina opozičných strán v srbskom parlamente vo štvrtok navrhla vytvorenie prechodnej vlády, ktorá by pripravila voľby považované všetkými stranami za spravodlivé.