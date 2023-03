Srbský prezident Vučič avizoval vznik ľudového hnutia kvôli Kosovu

Belehrad 11. marca (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič chce vytvoriť "ľudové hnutie za štát" vzhľadom na tlak Západu na normalizáciu vzťahov Srbska so susedným Kosovom.



Vučič to vyhlásil v sobotu na mítingu v juhosrbskom meste Vranje, informuje tlačová agentúra DPA.



Prezident pred početnými aktivistami vyzval ľudí, aby sa pridali k jeho novému "nestraníckemu" hnutiu, ktoré má byť založené začiatkom júna. Cieľom tohto hnutia je "múdra, rozvážna a zodpovedná politika", povedal Vučič.



Pokiaľ ide o Kosovo, Srbsko očakáva "mnoho ťažkých situácií", povedal Vučič deň predtým v srbskej televízii ako zdôvodnenie tohto kroku, ktorým chce konkrétne osloviť ľudí mimo strán.



Hlava štátu zopakovala, že neuzná nezávislosť Kosova "ani de facto, ani de jure". To je v rozpore s plánom normalizácie vzťahov, ktorý EÚ vlani na jeseň navrhla obom krajinám.



Tento plán okrem iného predpokladá, že Srbsko už nebude brániť členstvu Kosova v medzinárodných organizáciách, ako je OSN. Priština by mala zasa umožniť kosovským komunitám s väčšinovým srbským etnikom vytvoriť vlastné združenie.



Ďalší pokus o sprostredkovanie dialógu zo strany EÚ je naplánovaný na 18. marca v Ochride v Severnom Macedónsku na stretnutí Vučiča s kosovským premiérom Albinom Kurtim.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Túto skutočnosť uznali takmer všetky štáty Európskej únie, Slovensko však nie. Srbsko aj Kosovo sa usilujú o vstup do EÚ.