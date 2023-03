Srbský prezident Vučič kritizuje zatykač na Putina

Belehrad 19. marca (TASR) — Vydanie medzinárodného zatykača na ruského prezidenta Vladimira Putina bude mať negatívne dôsledky a len predĺži vojnu na Ukrajine. Na nedeľňajšej tlačovej konferencii v Belehrad to podľa agentúry AP uviedol srbský prezident Aleksandar Vučič.



"Myslím si, že vydanie zatykača na Putina... bude mať nepriaznivé politické dôsledky a svedčí o tom, že existuje veľká neochota hovoriť o mieri, o prímerí a záchrane ľudských životov," povedal Vučič.



"Pýtam sa — keď ste ho teraz obvinili z vojnových zločinov, s kým budete teraz hovoriť (o mieri)?" pokračoval. "Alebo možno neuzavriete mier, ale všetci čakáte na porážku. Naozaj si myslíte, že je možné poraziť Rusko za mesiac, za tri mesiace alebo za rok?" spýtal sa Vučič a dodal: "Niet pochýb o tom, že cieľom tých, ktorí to urobili, je sťažiť Putinovi komunikáciu, aby každý, kto s ním bude hovoriť, vedel, že je obvinený z vojnových zločinov."



Na otázku, či bude Putin zatknutý, ak príde do Srbska, Vučič odpovedal, že je to "zbytočná otázka, pretože je jasné, že pokiaľ bude vojna pokračovať, Putin nemá kam ísť".



Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu v piatok vydal zatykač na Putina za spáchanie vojnových zločinov. Šéf Kremľa podľa ICC nesie osobnú zodpovednosť za nezákonné deportácie detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska počas invázie ruskej armády, ktorá sa začala takmer pred 13 mesiacmi.



Hoci sa Srbsko chce stať členom Európskej únie, udržiava úzke vzťahy s Ruskom a je jediným európskym štátom, ktorý sa odmietol pripojiť k medzinárodným sankciám voči Moskve.



Vučič je odporcom medzinárodných súdov stíhajúcich páchateľov vojnových zločinov. Bol popredným predstaviteľom ultranacionalistickej Srbskej radikálnej strany (SRS), ktorej vodca Vojislav Šešelj a niekoľko ďalších členov boli súdení za vojnové zločiny spáchané počas vojen v 90. rokoch.