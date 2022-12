Srbský prezident Vučič navštívil kasárne pri hraniciach s Kosovom

Priština/Belehrad 28. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič navštívil v stredu kasárne v meste Raška neďaleko nárazníkovej zóny na hraniciach s Kosovom. Urobil tak v čase narastajúceho napätia medzi Belehradom a Prištinou. V stredu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Vučič na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografiu so srbským armádnym veliteľom Milanom Mojsilovičom. V príspevku sa poďakoval všetkým príslušníkom srbských bezpečnostných zložiek a vyhlásil, že urobia všetko pre to, aby ochránili Srbov v Kosove.



Kosovskí Srbi začali pred troma týždňami blokovať prístupové cesty ku kosovsko-srbským hraniciam. Protestujú tak proti zatknutiu bývalého srbského policajta z Kosova.



Agentúra DPA pripomína, že srbský prezident Vučič pre zvýšené napätie v oblasti uviedol v pondelok večer srbské ozbrojené sily do stavu najvyššej pohotovosti s cieľom "ochrániť našich ľudí (v Kosove) a zachovať Srbsko". Kosovskí predstavitelia však Vučiča obviňujú, že štátne médiá využíva na vyvolanie incidentov, ktoré by mohli slúžiť ako zámienka vojenskej intervencie v Kosove.



Napätie na severe Kosova, kde žije prevažne srbská menšina, sa vyostrilo ešte v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa evidenčných čísiel áut. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe legislatívu, ktorá zakazovala Srbom žijúcim v Kosove používať srbské evidenčné čísla.



Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Belehrad ju však odmieta uznať a považuje Kosovo stále za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.