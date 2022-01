Srbský prezident Vučič ocenil najnovšiu dodávku zbraní z Ruska

Belehrad 3. januára (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v pondelok ocenil ďalšiu dodávku zbraní z Ruska. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej panujú na Balkáne obavy, že hromadenie arzenálu zo strany Belehradu by mohlo ešte viac poznačiť vzťahy so susedným Chorvátskom a eskalovať napätie v tomto vojnou poznačenom európskom regióne.



Prezident Vučič sa v pondelok na vojenskej základni neďaleko Belehradu zúčastnil na cvičení, počas ktorého vojaci testovali nedávno zakúpené protitankové riadené strely Kornet.



"Teší ma, že naši vojaci majú radosť z nákupu Kornetov z Ruska... Je to pravdepodobne jedna z najlepších protitankových zbraní na svete," povedal srbský prezident.



"Kornet je dôležitým obranným nástrojom na odstrašenie kohokoľvek od potenciálnej agresie voči našej krajine," dodal Vučič.



AP pripomína, že Srbsko sa v poslednom čase vyzbrojuje ruským, ale aj čínsky arzenálom. Moskva v uplynulých mesiacoch odovzdala Belehradu 30 bojových tankov a 30 obrnených transportérov. Srbsko tiež nedávno zakúpilo sofistikované ruské systémy protivzdušnej obrany Pancir-S1, ako aj čínske útočné a transportné helikoptéry a aj drony.



Americká agentúra dodala, že napriek tomu, že sa Srbsko formálne usiluje o členstvo v Európskej únii, odmietlo zosúladiť svoju zahraničnú politiku s EÚ a namiesto toho posilnilo svoje spojenectvo s Ruskom a Čínou. Vučič v pondelok vyhlásil, že Belehrad "zostáva na európskej ceste", ale zároveň dodal, že bude naďalej "udržiavať" svoje priateľské vzťahy s Moskvou a Pekingom.



Na vstup do EÚ potrebuje Srbsko podporu všetkých členských krajín. To môže byť pre prípadný vstup problém, keďže má napäté vzťahy so susedným Chorvátskom, ktoré je členom Únie a v súčasnosti podľa analytikov vedie malé preteky v zbrojení s Belehradom. Chorvátska vláda už potvrdila nákup 12 stíhačiek Rafale z Francúzska. Srbsko nedávno dostalo šesť stíhačiek MiG-29 z Ruska a ďalšie štyri stroje tohto typu z Bieloruska.