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Srbský prezident Vučič oznámil, že v priebehu týždňov odstúpi
Srbský prezident podľa Reuters zároveň uviedol, že svojej vládnucej Srbskej pokrokovej strane pomôže zvíťaziť v budúcich voľbách.
Autor TASR
Belehrad 27. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi zo svojej funkcie. Informovala o tom agentúra Reuters. Možnú rezignáciu ešte pred koncom svojho funkčného obdobia naznačil Vučič už prednedávnom s tým, že zvažuje kandidatúru na premiéra, píše TASR.
Vučičovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba dve volebné obdobia, a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády.
„Budem prezidentom len pár týždňov a potom odstúpim,“ povedal Vučič svojim priaznivcom na provládnom zhromaždení v Belehrade. Nespresnil, kedy sa chystá príslušné rozhodnutie učiniť, ani kedy by mohol rozpustiť parlament, čo je podmienkou pre predčasné parlamentné voľby.
Srbský prezident podľa Reuters zároveň uviedol, že svojej vládnucej Srbskej pokrokovej strane pomôže zvíťaziť v budúcich voľbách. Termín, kedy by sa mohli konať, však neurčil. Parlamentné aj prezidentské voľby sú naplánované na rok 2027, Vučič ale nedávno naznačil, že by ich mohol vyhlásiť skôr.
Sobotňajšie vyhlásenie nasleduje po roku a pol miestami násilných protestov v Srbsku, ktoré vedú študenti. Demonštrácie, ktorých účastníci požadujú predčasné voľby, vyvolala tragédia v Novom Sade, kde začiatkom novembra 2024 pri zrútení betónového prístrešku na tamojšej železničnej stanici zahynulo 16 ľudí. Protestujúci, opozícia a ľudskoprávne organizácie tvrdia, že táto udalosť je dôkazom všeobecného zlyhania vlády a korupcie.
Vučiča za hlavu štátu prvýkrát zvolili v roku 2017. Dovtedy bol tri roky premiérom, predtým v rokoch 2012 – 2014 pôsobil ako podpredseda vlády.
Vučičovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba dve volebné obdobia, a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády.
„Budem prezidentom len pár týždňov a potom odstúpim,“ povedal Vučič svojim priaznivcom na provládnom zhromaždení v Belehrade. Nespresnil, kedy sa chystá príslušné rozhodnutie učiniť, ani kedy by mohol rozpustiť parlament, čo je podmienkou pre predčasné parlamentné voľby.
Srbský prezident podľa Reuters zároveň uviedol, že svojej vládnucej Srbskej pokrokovej strane pomôže zvíťaziť v budúcich voľbách. Termín, kedy by sa mohli konať, však neurčil. Parlamentné aj prezidentské voľby sú naplánované na rok 2027, Vučič ale nedávno naznačil, že by ich mohol vyhlásiť skôr.
Sobotňajšie vyhlásenie nasleduje po roku a pol miestami násilných protestov v Srbsku, ktoré vedú študenti. Demonštrácie, ktorých účastníci požadujú predčasné voľby, vyvolala tragédia v Novom Sade, kde začiatkom novembra 2024 pri zrútení betónového prístrešku na tamojšej železničnej stanici zahynulo 16 ľudí. Protestujúci, opozícia a ľudskoprávne organizácie tvrdia, že táto udalosť je dôkazom všeobecného zlyhania vlády a korupcie.
Vučiča za hlavu štátu prvýkrát zvolili v roku 2017. Dovtedy bol tri roky premiérom, predtým v rokoch 2012 – 2014 pôsobil ako podpredseda vlády.