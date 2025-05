Srbský prezident Vučič pre zdravotné komplikácie prerušil návštevu USA

Belehrad 3. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok prerušil svoju oficiálnu návštevu Spojených štátov a vrátil sa späť do Srbska po tom, ako mu prišlo zle, informovali v sobotu jeho lekári. Podľa nich pocítil náhlu bolesť v hrudníku, ktorú zrejme spôsobil vysoký krvný tlak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Vučičovi prišlo zle počas piatkového stretnutia na Floride a napriek odporúčaniu amerických lekárov sa rozhodol vrátiť domov, uviedol kardiológ Dragan Dinčič z belehradskej vojenskej nemocnice, kde Vučiča ošetrili.



Po prílete srbský prezident podľa Dinčiča podstúpil liečbu a v súčasnosti je v „stabilnom a uspokojivom stave“. Kardiológ dodal, že Vučič hospitalizovaný nebude, no „nemožno očakávať, že sa v najbližších dňoch vráti k svojim bežným aktivitám“.



Richard Grenell, vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre špeciálne misie, vyjadril nádej, že Vučič sa zotaví. „Mrzí ma, že sme sa nestretli, ale dúfam, že je všetko v poriadku,“ napísal Grenell na platforme X.



Srbský prezident sa v Miami stretol s bývalým starostom New Yorku Rudym Giulianim. Vučič predtým vyjadril nádej, že sa počas svojej návštevy stretne aj s Trumpom.