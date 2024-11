Srbský súd nariadil po tragédii väzbu 10 ľuďom a 2 domáce väzenie

Belehrad 23. novembra (TASR) - Dovedna desiatim osobám vrátane exministra výstavby nariadil srbský súd - v súvislosti so zrútením prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade - väzbu vo výške do 30 dní. Dve ďalšie osoby poslal do domáceho väzenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP citujúcej zo sobotného vyhlásenia súdu v Novom Sade.



Betónový prístrešok nad vchodom do hlavnej železničnej stanice v Novom Sade sa náhle zrútil 1. novembra. Bezprostredne zahynulo 14 ľudí, vrátane detí, tri ďalšie osoby boli vážne zranené, pričom jedna z nich zraneniam medzičasom taktiež podľahla. K tragédií došlo krátko po tom, ako zmienená stanica prešla rekonštrukciou.



Nešťastie vyvolalo vlnu kritiky v celom Srbsku a protesty v Novom Sade aj v hlavnom meste Belehrad. Demonštranti požadovali vyvodenie zodpovednosti. Mnohí Srbi sa domnievajú, že k zrúteniu došlo v dôsledku korupcie a nedostatku transparentnosti stavebných projektov, a teda aj nedbalým prácam pri renovácii stanice.



V reakcii na tragédiu odstúpil minister dopravy a výstavby Goran Vesič ako aj jeho predchodca v tejto funkcii a doterajší minister obchodu Tomislav Momirovič. Odstúpila tiež šéfka štátneho prevádzkovateľa srbských železníc Jelena Tanaskovičová.



Súd v Novom Sade v sobotu informoval, že exminister Vesič a Tanaskovičovej predchodca v úrade Nebojša Šurlan sú podozriví zo spáchania trestného činu proti verejnej bezpečnosti.



Osem ďalších osôb, na ktorých sa vzťahuje väzba, bolo obvinených zo závažného porušenia verejnej bezpečnosti a zadržaných pre obavy z ovplyvňovania svedkov či narúšania verejného poriadku. Tanaskovičová a jedna ďalšia osoba boli na tri mesiace umiestnené do domáceho väzenia s elektronickým dohľadom.



Budova železničnej stanice z roku 1964 prešla v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, ktorú realizovalo konzorcium dvoch čínskych ako aj jednej maďarskej a jednej francúzskej spoločnosti, samotného prístrešku sa však renovácia netýkala. Posledné rekonštrukčné práce sa skončili v júli tohto roka.



Opozícia a časť verejnosti žiadajú o zverejnenie zmlúv so spoločnosťami, ktoré sa na rekonštrukcii podieľali. Demonštranti dlhodobo vyzývajú na odstúpenie aj premiéra Miloša Vučeviča či starostu Nového Sadu Milana Djuriča. Prezident Aleksandar Vučič však vyhlásil, že k ďalším politickým demisiám už nedôjde.