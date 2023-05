Srbský súd nariadil väzbu pre otca strelca zo základnej školy

Belehrad 5. mája (TASR) - Belehradský vyšší súd nariadil v piatok 30-dňovú väzbu pre otca 13-ročného strelca, ktorý v stredu na základnej škole usmrtil deväť ľudí, informoval srbský spravodajský server B92.



Štyridsaťsedemročný Vladimir K. čelí podozreniam zo závažnej trestnej činnosti proti verejnej bezpečnosti. Existuje podozrenie, že v uplynulom období poskytol synovi výcvik na zaobchádzanie so strelnými zbraňami i muníciou, keď ho vodil na strelnicu i do streleckého klubu, kde ho trénoval v zasahovaní terčov strelnými zbraňami - napriek tomu, že to bolo neprimerané jeho veku, uviedla prokuratúra.



Podozrivý ďalej nezaistil bezpečný priestor pre skladovanie zbraní a munície tak, aby sa nedostali do rúk nepovolaných osôb.



Trinásťročný Kosta K. v stredu 3. mája vzal dve otcove strelné zbrane a na svojej základnej škole spustil paľbu na spolužiakov, pripomína server. Zabil osem žiakov a školského strážnika, pričom šesť ďalších osôb utrpelo zranenia.



Chlapec na základe srbských zákonov nemôže byť trestne stíhaný, keďže ešte nedovŕšil vek 14 rokov. Na pozorovanie ho umiestnili do psychiatrického zariadenia pre deti a mladistvých.



Ako motív svojho činu uviedol, že bol zo strany kolektívu vystavený šikane.