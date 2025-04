Srbských študentov po cyklojazde zo Štrasburgu vítali ohňostrojmi

Nový Sad 23. apríla (TASR) - Tisíce ľudí v utorok večer v Novom sade ohňostrojmi vítali skupinu srbských vysokoškolákov, ktorí sa vrátili z viac než 1300 kilometrov dlhej cyklojazdy zo Srbska do Štrasburgu, aby takto upozornili na svoj boj proti korupcii v krajine, informovala agentúra AP.



Skupinu asi 80 vysokoškolákov v Novom Sade - metropole autonómneho kraja Vojvodina - vítali ohňostrojmi, bubnovaním a pískaním. Účastníkom cyklojazdy odovzdali aj pamätné medaily.



Cieľom 13-dňového cyklistického výletu z Nového Sadu do Štrasburgu bolo získať podporu v EÚ pre mesiace trvajúce študentské protesty za spravodlivosť pre 16 obetí zrútenia nadstavby nad vchodom do budovy miestnej vlakovej stanice. K tragédii došlo 1. novembra 2024 a väčšinu jej obetí tvorili študenti.



„Symbolicky sme ukázali odhodlanie a vytrvalosť našej generácie bojovať za lepší zajtrajšok a budúcnosť, ktorú si zaslúžime,“ povedal jeden zo študentov jasajúcemu davu v Novom Sade.



Mnohí ľudia v Srbsku sú presvedčení o tom, že tragédiu v Novom Sade spôsobila nekontrolovateľná korupcia. Žiadajú vyvodiť dôsledky voči osobám, ktoré za ňu nesú zodpovednosť, skoncovať s nátlakom voči demonštrantom a fyzickým násilím, ktorému boli vystavení.



Hoci sa srbskí študenti tešia veľkej podpore doma i na Balkáne, podporu zo strany EÚ považujú za nedostatočnú - okrem iného aj pre to, že sa vyhla verejnej kritike srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.



Na svojej ceste srbskí študenti prešli cez Maďarsko, Slovensko, Rakúsko a Nemecko, až sa napokon dostali do Francúzska. V Štrasburgu sa študentská delegácia potom stretla s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Rady Európy.



AP vo svojej správe pripomenula, že Srbsko sa formálne usiluje o členstvo v 27-člennom bloku, ale od demokratických slobôd a zásad právneho štátu ustupuje.