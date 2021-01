Srí Laka opäť otvorila svoje hranice pre turistov

Kolombo 21. januára (TASR) - Po takmer desiatich mesiacoch izolácie zapríčinenej koronavírusovou pandémiou otvorila Srí Lanka svoje hranice opäť aj pre turistov. Toto rozhodnutie vlády je považované za pokus o oživenie odvetvia cestovného ruchu, ktoré bolo krízou vážne zasiahnuté, uviedla agentúra AP.



Turistický priemysel je pre túto ázijskú ostrovnú krajinu mimoriadne dôležitý: pred pandémiou pracovalo priamo v tomto sektore 250.000 ľudí a nepriamo až tri milióny.



Zahraniční návštevníci sa pri vstupe na územie Srí Lanky musia preukázať negatívnym výsledkom testu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý nesmie byť v čase príchodu do hotela starší ako 72 hodín. Po siedmich dňoch musia absolvovať ďalší test.



Ubytovanie môže momentálne ponúknuť približne 180 hotelov. Možnosti cestovania sú však obmedzené na 14 oblastí a turisti by sa mali vyhnúť úzkemu kontaktu s miestnymi obyvateľmi.



Otvorenie hraníc nasleduje po pilotnom projekte, ktorý sa začal 26. decembra. Počas neho navštívilo Srí Lanku 1500 turistov z Ukrajiny.



Na Srí Lanke oficiálne zaznamenali do vlaňajšieho októbra necelých 4000 prípadov koronavírusovej infekcie, pričom ohniská nákazy sa nachádzali v továrni na výrobu odevov a trhu s rybami v hlavnom meste Kolombo a na jeho predmestiach. Vo štvrtok bolo hlásených viac ako 55.000 prípadov nákazy a 274 úmrtí na ochorenie COVID-19.