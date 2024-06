Srí Lanka chce repatriovať mužov naverbovaných Ruskom do bojov

Kolombo 12. júna (TASR) - Srí Lanka plánuje zabezpečiť návrat stoviek svojich občanov späť do vlasti z Ukrajiny, kam boli naverbovaní, aby bojovali na ruskej strane. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Podľa srílanskej polície bolo do bojov na Ukrajine naverbovaných pod falošnými prísľubmi najmenej 800 mužov. Rodinní príslušníci zväčša vojakov vo výslužbe pritom naliehajú na srílanskú vládu, aby zariadila ich návrat. V bojoch na Ukrajine údajne zahynulo najmenej 16 Srílančanov a 37 utrpelo zranenia. Vyše desať sa údajne dostalo do ukrajinského zajatia, uviedol parlament.



Srílanský minister zahraničných vecí Ali Sabry o tejto záležitosti hovoril v pondelok počas summitu zoskupenia BRICS v Moskve so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Srílanský rezort obrany pritom uviedol, že dostal od Ruska uistenie o zastavení náboru Srílančanov do bojov.



V priebehu júna má do Moskvy pricestovať srílanská delegácia, ktorá bude rokovať o vyriešení situácie. Srí Lanka dúfa, že Moskva pomôže pri repatriácii jej občanov.



Podľa srílanskej polície boli Srílančania do bojov na Ukrajine nalákaní pod prísľubmi vysokej mzdy, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje bežné príjmy na Srí Lanke. Okrem toho im boli sľúbené pozemky a možnosť usadiť sa v Rusku za nenáročnú prácu a službu v armáde v nebojových úlohách. V skutočnosti boli poslaní na front a údajne nedostali ani sľubované peniaze.



Srílanská polícia už zadržala dvoch generálov vo výslužbe podozrivých z toho, že boli náborovými agentami pre ruské žoldnierske firmy.



Do bojov na Ukrajina sú pritom podľa AFP zapojení aj občania susednej Indie a Nepálu, pričom už bolo potvrdené, že niekoľkí z nich v bojoch zomreli.