Srí Lanka hlási únos rybárskej lode, podozrieva somálskych pirátov

Kolombo 28. januára (TASR) - Ozbrojenci, údajne somálski piráti, v sobotu v Indickom oceáne uniesli srílanskú rybársku loď so šiestimi členmi posádky, oznámilo v nedeľu vojenské námorníctvo Srí Lanky. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, boli zajatí somálskymi pirátmi," uviedol hovorca srílanského vojenského námorníctva. Dodal, že loď uniesli v sobotu vo vzdialenosti približne 840 námorných míľ (viac než 1500 kilometrov) juhovýchodne od somálskeho hlavného mesta Mogadišo.



Srí Lanka podľa hovorcu upozornila Spojené námorné sily (CMF), ktoré sa zameriavajú na boj proti pirátom. Dodal, že India už poslala vojnovú loď s cieľom vyšetriť incident a Srí Lanka sa takisto pripravuje vyslať do oblasti plavidlo.



Útoky pirátov pri somálskom pobreží dosiahli svoj vrchol v roku 2011, keď ozbrojenci útočili v Indickom oceáne vo vzdialenosti až 3655 kilometrov od pobrežia Somálska, píše AFP a dodáva, že počet útokov pirátov sa v posledných rokoch prudko znížil. Minulý mesiac však uniesli nákladnú loď MV Ruen. Táto loď patriaca Bulharsku a plaviaca sa pod vlajkou Malty bola zajatá 16. decembra 380 námorných míľ (viac než 700 kilometrov) východne od ostrova Sokotra v Indickom oceáne.



Jemenskí povstalci húsíovia v Červenom mori v posledných mesiacoch opakovane útočia na lode spojené s Izraelom v reakcii na konflikt v Pásme Gazy. Medzinárodné námorné sily boli presunuté z oblasti Adenského zálivu do Červeného mora, čo vyvolalo obavy, že piráti túto medzeru využijú, píše AFP.



Srí Lanka sa začiatkom januára pripojila ku koalícii vedenej Spojenými štátmi, ktorá má chrániť námornú dopravu v Červenom mori pred útokmi jemenských povstalcov, pripomína AFP. Srílanský prezident Ranil Vikramasinghe uviedol, že tieto útoky zvyšujú ceny prepravy a majú vplyv na srílanský export odevov a čaju.