Srí Lanka nariadila po výbuchoch celoštátne stiahnutie plynových fliaš

Colombo 9. decembra (TASR) - Srí Lanka nariadila v stredu celoštátne stiahnutie plynových fliaš na varenie z trhu, pretože v posledných týždňoch došlo v domácnostiach k nevysvetliteľným výbuchom a požiarom, ktoré spôsobili zranenia niekoľkých ľudí. Len vo štvrtok minulý týždeň bolo takých explózií približne 60, informovala tlačová agentúra Reuters.



Plynové fľaše sú v tropickej ostrovnej krajine, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, bežným zdrojom energie pri varení.



Úrad na ochranu spotrebiteľov nariadil srílanskej plynárenskej spoločnosti Litro Gas, ktorý má na trhu zhruba 80-percentný podiel, aby stiahla všetky nepoužité tlakové fľaše vyskladnené pred 4. decembrom. Úrad uviedol, že stiahnuté plynové fľaše budú nahradené takými, ktoré majú červeno-bielu etiketu na jednoduché identifikovanie.



Nie je zatiaľ známe, či podobný príkaz dostala aj druhá plynárenská spoločnosť Laugfs.



Jedným vysvetlením výbuchov, s ktorým prišli odborníci, je zmena v zmesi plynov vo fľašiach, ktorú výrobcovia urobili začiatkom tohto roka. Práve to môže zvyšovať tlak v nádobách, čo vedie k väčšiemu úniku plynov.



Plynárenské spoločnosti toto vysvetlenie odmietajú a namiesto toho vinu pripisujú chybným regulátorom tlaku plynu a varičom v dezolátnom stave. Vláda však nariadila obom plynárenským spoločnostiam vrátiť sa k pôvodnej zmesi plynov bután a propán v pomere 70 k 30, ktorý firmy tento rok zmenili na pomer 50 k 50.



Prezident Gotabhája Rádžapaksa minulý mesiac vymenoval osemčlennú komisiu, aby výbuchy vyšetrila, pripomína agentúra Reuters.



Úrad na ochranu spotrebiteľov tiež plynárenským spoločnostiam nariadil, aby pridali do plynových fliaš zlúčeninu etylmerkaptán s prenikavým, značne nepríjemným zápachom, vďaka čomu bude ľahšie zacítiť únik plynu.



Používanie zásobníkov so skvapalneným plynom (LPG) dovezených pred koncom novembra je takisto zakázané.