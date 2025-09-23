< sekcia Zahraničie
Na Srí Lanke odsúdili šéfa imigračného úradu za pohŕdanie súdom
Vysokopostavený úradník sa priznal k nerešpektovaniu súdnych príkazov na ukončenie zmluvy v hodnote niekoľkých miliónov dolárov.
Autor TASR
Colombo 23. septembra (TASR) - Trojčlenný senát Najvyššieho súdu Srí Lanky v utorok odsúdil šéfa imigračného úradu na dva roky väzenia za pohŕdanie súdom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vysokopostavený úradník sa priznal k nerešpektovaniu súdnych príkazov na ukončenie zmluvy v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Zmluva, ktorú uzavrela ešte predchádzajúca vláda, sa týkala poskytovaniu víz. Nahradila miestneho poskytovateľa, ktorý účtoval jeden dolár za vízum, zahraničným konzorciom, ktoré poplatok zvýšilo na 25 dolárov.
Opozičné strany a vtedajší minister cestovného ruchu Harin Fernando argumentovali, že tento poplatok odradí turistov. Sťažovatelia tiež tvrdili, že zmluva bola uzavretá netransparentným spôsobom. Objavili sa aj odhady, že konzorcium by mohlo za 16 rokov na poplatkoch zarobiť až 2,75 miliardy dolárov.
Konzorcium, ktoré tvorili indické spoločnosti GBS Technology Services a IVS Global FZCO s technologickým partnerom VFS Global, uplatňovalo tento poplatok aj na občanov krajín, ktoré víza na vstup do krajiny nepotrebovali.
Najvyšší súd vlani nariadil dočasné obnovenie pôvodného poskytovateľa, čo Ilukpitiya odignoroval.
Súd ešte nerozhodol o zákonnosti spomínanej zmluvy.
Ide o najnovší prípad odsúdenia vysokopostaveného úradníka v rámci rozsiahlej vládnej protikorupčnej kampane proti členom bývalých vlád, ktorú obnovil srílanský prezident Anura Kumara Dissanayake.
