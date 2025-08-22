Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Zahraničie

Bývalého srílanského prezidenta zatkla polícia

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vyšetrovatelia však uvádzajú, že exprezident použil na súkromnú cestu vládne peniaze a i jeho osobná ochranka bola v tom čase platená zo štátnych prostriedkov.

Autor TASR
Kolombo 22. augusta (TASR) - Bývalého srílanského prezidenta Ranila Vikramasingheho v piatok zatkla polícia pre údajné zneužitie štátnych financií. Agentúru AFP o tom informoval zdroj z prostredia polície, píše TASR.

Vikramasingheho vzali do väzby po vypočúvaní ohľadom návštevy Spojeného kráľovstva v septembri 2023, keď sa ako hlava štátu s manželkou zúčastnil na slávnosti na britskej univerzite vo Wolverhamptone. Podľa anonymného zdroja AFP na exprezidenta podajú žalobu za zneužívanie štátnych peňazí na osobné účely.

Niekdajší prezident sa v roku 2023 zastavil v Británii po ceste späť z kubánskej Havany, kde absolvoval summit skupiny G77. Vikramasinghe tvrdí, že cestovné výdavky jeho manželky si hradila ona sama.

Vyšetrovatelia však uvádzajú, že exprezident použil na súkromnú cestu vládne peniaze a i jeho osobná ochranka bola v tom čase platená zo štátnych prostriedkov.

Vikramasinghe sa stal prezidentom v júli 2022 na zvyšok funkčného obdobia Gotabaja Radžapaksu, ktorý odstúpil po mesiacoch protestov proti údajnej korupcii. Vikramasinghemu sa pripisuje zásluha za stabilizáciu ekonomiky po najhoršej finančnej kríze v histórii krajiny v roku 2022. V septembrových voľbách o znovuzvolenie neuspel.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič