Srí Lanka pomôže Novému Zélandu s vyšetrovaním útoku v supermarkete

Kolombo 4. septembra (TASR) - Srí Lanka pomôže Novému Zélandu s vyšetrovaním útoku islamistického extrémistu, ktorý v piatok zranil nožom v supermarkete v Aucklande sedem ľudí. Polícia medzitým zverejnila identitu tohto Srílačnana, ktorým je 32-ročný Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen (Ahmad Ádil Muhammad Šamsuddín). Informovali o tom v sobotu agentúry AFP a AP.



"Srí Lanka odsudzuje toto nezmyselné násilie a je pripravená spolupracovať s novozélandskými úradmi akýmkoľvek spôsobom," reagovalo bezprostredne po útoku tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Rezort diplomacie zároveň ocenil rýchlu reakciu novozélandských orgánov na útočníkovo konanie. Ako uvádza AFP, nemenované zdroje z prostredia srílanskej polície uviedli, že kriminalisti už vypočuli brata útočníka, ktorý žije v meste Kolombo na Srí Lanke-. "Zhromažďujeme informácie o Samsudeenovi i o každej ďalšej osobe, ktorá s ním mohla byť v kontakte," uviedol podľa AFP vysoký policajný predstaviteľ s tým, že neexistujú žiadne záznamy o tom, že by Samsudeen nedávno navštívil Srí Lanku.



Podľa agentúry AP patril Samsudeen k etnickej skupine Tamilov vyznávajúcich islam, ktorí obývajú región na severe Srí Lanky (na ostrove Cejlón). Piatkový útok odsúdila aj tamojšia moslimská rada, ktorá vyčíňanie útočníka označila za "barbarský teroristický čin" a poďakovala novozélandskej polícii za rýchlu reakciu.



Radikál inšpirovaný ideológiou tzv. Islamského štátu zaútočil na zákazníkov v supermarkete nožom, ktorý si vzal z regálu. Policajti ho krátko nato zastrelili. Samsudeen, ktorý prišiel na Nový Zéland na študentské víza v roku 2011, stihol dovtedy dobodať sedem ľudí, stav troch z nich je vážny. Najmladšou obeťou bola podľa agentúry AP 29-ročná žena, najstaršou 77-ročný muž.



Srílančan bol od roku 2016 päť rokov monitorovaný tamojšími úradmi, z toho strávil tri roky vo väzení. Prepustili ho v júli a odvtedy bol pod policajným dohľadom. Policajný komisár Andrew Coster uviedol, že polícia nemala zákonný dôvod na jeho zadržanie pred piatkovým útokom, keď ho taktiež sledovali policajti v utajení.



Samsudeen sa dostal do pozornosti polície po tom, ako na Facebooku vyjadril sympatie s teroristickými útokmi. Podľa agentúry AP ho v roku 2017 zatkli na letisku v Aucklande, keď smeroval do Sýrie. Podľa úradov sa zrejme chcel pridať k bojovníkom Islamského štátu. Neskôr ho však prepustili na kauciu. V roku 2018 ho zatkli za prechovávanie noža a nežiaducich materiálov. Úrady nevylúčili, že môže plánovať individuálny útok.



Hoci Srílančan vo väzení zaútočil na dozorcov, pokusy obviniť ho na základe zákona o potláčaní terorizmu neboli úspešné, uviedla AFP.



V súvislosti s piatkovým útokom novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v sobotu avizovala zmenu protiteroristických zákonov.