Srílanský prezident ušiel pred protestantmi,ktorí vtrhli do rezidencie

Kolombo 9. júla (TASR) - Srílanský prezident Gotábaja Rádžapakše bol v sobotu prinútený k úteku zo svojej oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Kolombo po tom, čo tam vtrhli demonštranti požadujúci jeho odstúpenie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zábery, ako protestujúci vtrhli do areálu prezidentskej rezidencie, odvysielala tamojšia súkromná televízia Sirasa TV.



"Prezident bol eskortovaný do bezpečia," citovala AFP nemenovaný zdroj, podľa ktorého srílanskí vojaci strieľali do vzduchu a nasadili slzotvorný plyn, aby rozhnevanému davu zabránili v obsadení prezidentského sídla. Demonštranti pritom podľa agentúry DPA už obsadili úrad hlavy štátu, ktorý sa nachádza menej než kilometer od jeho sídla.



Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od získania nezávislosti v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom.



Krajina už takmer úplne spotrebovala zásoby benzínu a nafty. Vláda v snahe šetriť zatvorila školy i úrady, ktorých fungovanie nie sú pre chod krajiny nevyhnutné. Mnohé európske krajiny, Austrália a Spojené štáty preto varovali svojich občanov pred cestovaním na Srí Lanku.



Na demonštrácie do Kolomba prišli veľké davy ľudí, aby vyjadrili nespokojnosť s bezprecedentnou ekonomickou krízou, píše AFP. Polícia zrušila v piatok vydaný zákaz vychádzania po tom, čo opozičné strany, ľudskoprávne organizácie a advokátske komory pohrozili, že šéfa polície zažalujú.



Tisícky protivládnych demonštrantov ignorovali zákaz a dokonca prinútili predstaviteľov vlakovej dopravy, aby prevádzkovali vlaky a previezli ich do Kolomba na sobotňajšie demonštrácie.