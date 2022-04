Srí Lanka prosí o peniaze občanov žijúcich v zahraničí

Kolombo 13. apríla (TASR) - Srí Lanka vyzvala svojich občanov žijúcich v zahraničí, aby jej poslali peniaze na potraviny a pohonné hmoty. Vyhlásila to v stredu po tom, čo pozastavila splácanie zahraničného dlhu vo výške 51 miliárd dolárov, aby sa tak vyhla tvrdému štátnemu bankrotu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Tento juhoázijský ostrovný štát zastihla najväčšia hospodárska kríza od roku 1948. Sužuje ho bezprecedentný nedostatok potravín a pohonných hmôt, rekordná inflácia a ochromujúce výpadky elektriny.



Guvernér centrálnej banky Nandalál Vírasimha uviedol, že krajina potrebuje pomoc od Srílančanov žijúcich zahraničí. Vyzval ich, aby poslali domov peniaze v zahraničných menách. Medzičasom založil bankový účet pre dary zo Spojených štátov, Británie a Nemecka. Vysťahovalcom prisľúbil, že peniaze budú použité tam, kde ich najviac treba – teda na potraviny, palivo a lieky.



Výzva guvernéra centrálnej banky sa medzi zahraničnými Srílančanmi nestretla s veľkým pochopením. "Radi by sme pomohli, ale čo sa týka našich peňazí, nedôverujeme vláde," tvrdia a upozorňujú, že to môže skončiť ako s pomocou po vlne cunami v roku 2004. Podľa AFP vtedy krajina dostala na pomoc preživším štedré finančné príspevky, no tie skončili vo vreckách politikov vrátane súčasného premiéra Mahindu Radžapaksu, ktorý musel peniaze vrátiť zo svojho súkromného účtu.



Srí Lanka začala čeliť hospodárskej kríze po tom, čo jej pandémia koronavírusu obmedzila príjmy z cestovného ruchu. Štátne orgány zakázali dovoz v snahe udržať zmenšujúce sa devízové rezervy na splácanie zahraničného dlhu. Tieto opatrenia však vyvolali u obyvateľov vlnu odporu. V krajine sa začali tvoriť dlhé rady ľudí čakajúcich na benzín a petrolej, ktorý hlavne chudobnejšie domácnosti používajú na varenie. Od minulého mesiaca počas čakania v radoch zomrelo najmenej osem ľudí.



Nespokojní občania sa pokúsili zaútočiť aj na domy vládnych predstaviteľov, no polícia ich rozohnala slzným plynom a gumovými projektilmi.