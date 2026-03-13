Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Srí Lanka repatriuje telá iránskych námorníkov zabitých ponorkou USA

Telá zabitých námorníkov po vytiahnutí z oceánu previezli do mesta Gáli 115 kilometrov južne od srílanského hlavného mesta, kde bola vykonaná pitva.

Colombo 13. marca (TASR) - Srí Lanka v piatok začala s repatriáciou tiel 84 iránskych námorníkov, ktorých fregatu IRIS Dena minulý týždeň torpédom potopila americká ponorka v medzinárodných vodách pri srílanskom pobreží. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.

Všetky vnútorné procedúry boli dokončené a Iránci privážajú charterové lietadlo na repatriáciu,“ povedal pre AFP hovorca srílanského rezortu diplomacie. „Preživších 32 námorníkov, ktorých zachránilo naše námorníctvo, zostane na Srí Lanke,“ vysvetlil.

Telá zabitých námorníkov po vytiahnutí z oceánu previezli do mesta Gáli 115 kilometrov južne od srílanského hlavného mesta, kde bola vykonaná pitva. Miestny sudca následne nariadil, aby boli odovzdané iránskemu veľvyslanectvu v Kolombe.

Spojené štáty iránsku loď potopili približne 35 kilometrov od srílanského pobrežia. Fregata sa vracala do Iránu z prístavu vo východnej Indii.

Americký minister obrany Pete Hegseth to označil za prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americká ponorka zničila nepriateľskú loď.
