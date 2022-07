Srílanský premiér Vikramasinghe zložil prezidentskú prísahu

Kolombo 15. júla (TASR) - Srílanský premiér Ranil Vikramasinghe zložil v piatok prísahu ako dočasný prezident. Nahradil tak na tomto poste Gótábaju Rádžapakšu, ktorý utiekol do Singapuru po tom, čo na Srí Lanke vypukli pre ekonomickú krízu rozsiahle protesty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vikramasinghe zložil prísahu pred najvyšším sudcom Džajanthom Džajasúrijom, uvádza jeho kancelária v krátkom vyhlásení.



Keď cez víkend vtrhli do prezidentskej rezidencie na Srí Lanke demonštranti, Rádžapakša oznámil, že z funkcie hlavy štátu odstúpi. Následne v stredu utiekol na Maldivy, odkiaľ neskôr odcestoval do Singapuru. Z miesta svojho nového pobytu poslal e-mail o odstúpení.



Keď Rádžapakša ušiel z krajiny, sa jeho postu na základe srílanskej ústavy automaticky ujal Vikramasinghe. Toho však mnohí vnímajú ako Rádžapakšovho komplica a demonštranti preto požadujú aj jeho rezignáciu.



Podľa demonštrantov sú obaja títo politici zodpovední za súčasnú bezprecedentnú ekonomickú krízu na Srí Lanke, ktorá spôsobila nedostatok potravín, palív a ďalších životných potrieb. Vikramasinghe však tvrdí, že z úradu premiéra odstúpi až vtedy, keď vznikne nový vládny kabinet. Protestujúci trvajú na tom, že by malo ísť o vládu národnej jednoty.



Srílanský parlament sa má stretnúť v stredu 20. júla, aby zvolil Rádžapakšovho nástupcu, ktorý bude zastávať úrad prezidenta až do konca súčasného funkčného obdobia.



Srílanskí protivládni demonštranti vo štvrtok opustili vládne budovy, ktoré obsadili počas víkendu, načo v hlavnom meste Kolombo zavládol relatívny pokoj. Armáda však preventívne posilnila bezpečnosť v okolí sídla parlamentu. Demonštranti sú totiž aj naďalej odhodlaní pokračovať v protestoch až dovtedy, kým neodíde z funkcie aj premiér Vikramasinghe.