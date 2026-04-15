Srí Lanka vrátila iránskych námorníkov, uchýlili sa tam po útokoch USA
Podľa srílanského prezidenta vláda poskytla ochranu posádke IRIS Búšehr z humanitárnych dôvodov v súlade s Haagskym dohovorom z roku 1907.
Autor TASR
Kolombo 15. apríla (TASR) - Srí Lanka už repatriovala 238 námorníkov iránskeho vojnového loďstva, ktorí sa na ostrov uchýlili, keď fregatu IRIS Dena potopila americká ponorka. TASR o tom informuje s odvolaním na stredajšiu správu agentúry AFP.
Spojené štáty 4. marca zaútočili na fregatu IRIS Dena neďaleko južného pobrežia Srí Lanky. Najmenej 84 námorníkov zahynulo, zatiaľ čo srílanské úrady zachránili 32 ďalších. Telá obetí už repatriovali do vlasti v priebehu marca. Podľa amerického ministra obrany Petea Hegsetha išlo o prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americká ponorka zničila nepriateľskú loď.
Námestník srílanského ministra obrany informoval, že krajinu v utorok opustilo 32 námorníkov, ktorí prežili potopenie IRIS Dena 4. marca a ďalších 206 z lode IRIS Búšehr, ktorá po útoku USA požiadala o zakotvenie. Podľa zdrojov AFP na jej palube ostalo 15 námorníkov, aby zabezpečili základnú prevádzku kotviacej lode.
Podľa srílanského prezidenta vláda poskytla ochranu posádke IRIS Búšehr z humanitárnych dôvodov v súlade s Haagskym dohovorom z roku 1907.
