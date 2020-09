Srí Lanka vrátila kontajnery s odpadom do Británie

Kolombo 27. septembra (TASR) - Srí Lanka vrátila 21 lodných prepravných kontajnerov s ilegálne dovezeným odpadom naspäť do Británie, informovali v nedeľu predstavitelia colnice. Vláda uviedla, že náklad bol na ostrov privezený v rozpore s medzinárodnými zákonmi upravujúcimi prepravu nebezpečného materiálu.



Loď naložená kontajnermi s 260 tonami odpadu dovezeným z Británie prvýkrát dorazila do prístavu srílanského hlavného mesta Kolombo v období od septembra 2017 do marca 2018, uviedli colníci pre agentúru AFP. Náklad zo Srí Lanky odišiel v sobotu.



Colníci spresnili, že kontajnery okrem použitých matracov, kobercov a rohoží obsahovali aj odpad zo zdravotníckych zariadení. Nespresnili, o aký typ zdravotníckeho odpadu šlo. Predchádzajúce nelegálne dovezené kontajnery podľa úradov obsahovali handry, obväzy a časti tiel z márnic, píše AFP.



Úrady ešte čakajú na povolenie vrátiť ďalších 242 kontajnerov s ilegálne dovezených odpadom z Británie, ktoré sa nachádzajú v rovnakom prístave. Dorazili v rokoch 2017 a 2018.



Niekoľko ázijských krajín - ktoré sú nespokojné s tým, že sa stávajú skládkou odpadov z celého sveta - v poslednom čase do krajín pôvodu vrátili kontajnery s plastovým odpadom, ktorých obsah či okolnosti dopravenia nezodpovedali dohodnutým pravidlám.