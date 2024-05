Srí Lanka sa snaží zabrániť mužom nechať sa naverbovať Ruskom

Kolombo 30. mája (TASR) - Srí Lanka plánuje zaviesť prísnejšie opatrenia s cieľom zabrániť, aby sa muži z tejto krajiny nechali nalákať Ruskom do vojny na Ukrajine prostredníctvom často falošných sľubov o platoch a výhodách, uviedol vo štvrtok minister zahraničných vecí Taraka Balasurija. V bojoch na Ukrajine sa zranilo minimálne 37 Srílančanov, ďalších 16 je nezvestných. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Srí Lanka vyšle v júni do Moskvy delegáciu, aby priviedla späť desiatky Srílančanov, ktorí bojujú na fronte a chcú sa vrátiť domov, pričom niektorí z nich sú zranení, povedal minister.



Krajiny v celom regióne vrátane Indie a Nepálu upozornili na to, že ich muži sú presviedčaní, aby šli bojovať za Rusko na Ukrajinu. Mužom údajne ponúkajú plat, víza a niekedy aj miesta na univerzite.



Ruský veľvyslanec na Srí Lanke Levan Semjonovič Džagarjan vo štvrtok na tlačovej konferencii oznámil, že veľvyslanectvo bude spolupracovať v snahe zabrániť nelegálnemu cestovaniu Srílančanov do Ruska. Povedal tiež, že vláda jeho krajiny nie je zapojená do týchto náborových ponúk.



Balasurija vysvetlil, že podľa nových opatrení budú musieť muži pri podávaní žiadosti o turistické víza do Ruska predložiť dokument dokladujúci, že srílanské ministerstvo obrany nemá proti tomu námietky.



"Denne mám desiatku telefonátov od ľudí ohľadom tohto problému. Máme záznamy o ľuďoch, ktorým bola sľúbená mzda, ale nebola im pripísaná na účty," povedal minister. Dodal, že niektorí ľudia si kvôli ceste do Ruska vzali pôžičky a nie sú schopní ich splácať.



Kampane v aplikácii WhatsApp sa podľa srílanského ministerstva obrany zamerali na bývalých príslušníkov srílanskej armády. Rodiny Srílančanov, ktorí vycestovali do Ruska, podali vláde v Kolombe 455 sťažností a skutočný počet dotknutých osôb môže byť vyšší, uviedol Balasurija.



Internetové náborové kampane sú pre mnohých lákadlom, keďže sa Srí Lanka snaží dostať z najhoršej finančnej krízy za viac ako sedem desaťročí. Miera chudoby sa oproti obdobiu pred covidovou pandémiou zdvojnásobila, pripomína Reuters.