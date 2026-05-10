Nedela 10. máj 2026
sekcia Zahraničie

Srí Lanka zvýši ceny elektriny v dôsledku energetickej krízy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Autor TASR
Kolombo 10. mája (TASR) - Srí Lanka od pondelka zvýši ceny elektriny o 18 percent, aby kompenzovala dodatočné náklady na výrobu energií v tepelných elektrárňach spôsobené vojnou na Blízkom východe, uviedla Komisia pre verejné služby. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.

Spotrebitelia, ktorí mesačne odoberú viac ako 180 kilowatthodín elektriny, zaplatia od budúceho týždňa o 18 percent viac. Tí, ktorí spotrebujú menej, zmeny na účtoch nepocítia. „Zvýšenie sa bude vzťahovať na priemysel, hotely, podniky, štátne inštitúcie a náboženské zariadenia, ktoré spotrebujú viac ako 180 jednotiek (kilowatthodín) mesačne,“ uviedla Komisia v nedeľnom vyhlásení.

Opatrenie je ďalšou reakciou ostrovného štátu na vojnu na Blízkom východe a dianie v Perzskom zálive. Prichádza len mesiac po predchádzajúcom 40-percentom zvýšení taríf. Srí Lanka zároveň zvýšila ceny pohonných látok o viac ako 35 percent a dáva ich na prídel v dôsledku výpadkov v energetických dodávkach.

Vyššie ceny energií tlačia nahor aj infláciu, ktorá v apríli dosiahla 5,4 percenta v medziročnom porovnaní. Krajina sa pritom stále spamätáva z hospodárskeho kolapsu v roku 2022, keď jej došli devízové rezervy na dovoz základných tovarov ako sú potraviny, palivo a lieky.

Koncom minulého roka ju zase ničil cyklón Ditwah, v dôsledku ktorého prišlo o život viac ako 640 ľudí a zasiahol približne 10 percent z 22-miliónovej populácie ostrova. Živel spôsobil odhadované priame škody vo výške vyše štyri miliardy dolárov na budovách a poľnohospodárstve, uviedla Svetová banka.

Srí Lanka sa snaží stabilizovať svoje krehké hospodárstvo aj s použitím pôžičky od Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške takmer troch miliárd dolárov, ktorú si zobrala ešte začiatkom roka 2023. Vysoké ceny energií sú však veľkou prekážkou pri obnove krajiny.
