< sekcia Zahraničie
Srí Lanka zvýši ceny elektriny v dôsledku energetickej krízy
Spotrebitelia, ktorí mesačne odoberú viac ako 180 kilowatthodín elektriny, zaplatia od budúceho týždňa o 18 percent viac.
Autor TASR
Kolombo 10. mája (TASR) - Srí Lanka od pondelka zvýši ceny elektriny o 18 percent, aby kompenzovala dodatočné náklady na výrobu energií v tepelných elektrárňach spôsobené vojnou na Blízkom východe, uviedla Komisia pre verejné služby. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.
Spotrebitelia, ktorí mesačne odoberú viac ako 180 kilowatthodín elektriny, zaplatia od budúceho týždňa o 18 percent viac. Tí, ktorí spotrebujú menej, zmeny na účtoch nepocítia. „Zvýšenie sa bude vzťahovať na priemysel, hotely, podniky, štátne inštitúcie a náboženské zariadenia, ktoré spotrebujú viac ako 180 jednotiek (kilowatthodín) mesačne,“ uviedla Komisia v nedeľnom vyhlásení.
Opatrenie je ďalšou reakciou ostrovného štátu na vojnu na Blízkom východe a dianie v Perzskom zálive. Prichádza len mesiac po predchádzajúcom 40-percentom zvýšení taríf. Srí Lanka zároveň zvýšila ceny pohonných látok o viac ako 35 percent a dáva ich na prídel v dôsledku výpadkov v energetických dodávkach.
Vyššie ceny energií tlačia nahor aj infláciu, ktorá v apríli dosiahla 5,4 percenta v medziročnom porovnaní. Krajina sa pritom stále spamätáva z hospodárskeho kolapsu v roku 2022, keď jej došli devízové rezervy na dovoz základných tovarov ako sú potraviny, palivo a lieky.
Koncom minulého roka ju zase ničil cyklón Ditwah, v dôsledku ktorého prišlo o život viac ako 640 ľudí a zasiahol približne 10 percent z 22-miliónovej populácie ostrova. Živel spôsobil odhadované priame škody vo výške vyše štyri miliardy dolárov na budovách a poľnohospodárstve, uviedla Svetová banka.
Srí Lanka sa snaží stabilizovať svoje krehké hospodárstvo aj s použitím pôžičky od Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške takmer troch miliárd dolárov, ktorú si zobrala ešte začiatkom roka 2023. Vysoké ceny energií sú však veľkou prekážkou pri obnove krajiny.
Spotrebitelia, ktorí mesačne odoberú viac ako 180 kilowatthodín elektriny, zaplatia od budúceho týždňa o 18 percent viac. Tí, ktorí spotrebujú menej, zmeny na účtoch nepocítia. „Zvýšenie sa bude vzťahovať na priemysel, hotely, podniky, štátne inštitúcie a náboženské zariadenia, ktoré spotrebujú viac ako 180 jednotiek (kilowatthodín) mesačne,“ uviedla Komisia v nedeľnom vyhlásení.
Opatrenie je ďalšou reakciou ostrovného štátu na vojnu na Blízkom východe a dianie v Perzskom zálive. Prichádza len mesiac po predchádzajúcom 40-percentom zvýšení taríf. Srí Lanka zároveň zvýšila ceny pohonných látok o viac ako 35 percent a dáva ich na prídel v dôsledku výpadkov v energetických dodávkach.
Vyššie ceny energií tlačia nahor aj infláciu, ktorá v apríli dosiahla 5,4 percenta v medziročnom porovnaní. Krajina sa pritom stále spamätáva z hospodárskeho kolapsu v roku 2022, keď jej došli devízové rezervy na dovoz základných tovarov ako sú potraviny, palivo a lieky.
Koncom minulého roka ju zase ničil cyklón Ditwah, v dôsledku ktorého prišlo o život viac ako 640 ľudí a zasiahol približne 10 percent z 22-miliónovej populácie ostrova. Živel spôsobil odhadované priame škody vo výške vyše štyri miliardy dolárov na budovách a poľnohospodárstve, uviedla Svetová banka.
Srí Lanka sa snaží stabilizovať svoje krehké hospodárstvo aj s použitím pôžičky od Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške takmer troch miliárd dolárov, ktorú si zobrala ešte začiatkom roka 2023. Vysoké ceny energií sú však veľkou prekážkou pri obnove krajiny.