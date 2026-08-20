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Srílanská vláda zabezpečí vodu pre 72.000 ľuďom, ktorých trápi sucho
Srílanská vláda upozornila, že zásoby vody v stovkách malých nádrží v krajine klesli na približne desať percent.
Autor TASR
Kolombo 20. augusta (TASR) - Srílanská vláda zabezpečila dodávky vody pre takmer 72.000 ľudí v siedmich okresoch, keďže krajina v súčasnosti čelí suchu súvisiacemu so silnými prejavmi meteorologického fenoménu El Nio. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie úrady, píše TASR.
Srílanská vláda upozornila, že zásoby vody v stovkách malých nádrží v krajine klesli na približne desať percent. Okrem zníženej dostupnosti pitnej vody sucho ovplyvňuje aj pestovanie plodín, vrátane kokosových orechov a zeleniny. Vláda preto na distribúciu vody vyčlenila z rozpočtu 4,8 miliardy rupií (približne 12,5 miliónov eur).
Minister životného prostredia Dammika Patabendí uviedol, že autocisterny dopravujú vodu z častí krajiny, ktoré neboli postihnuté suchom. Rodiny dostávajú každé dva až tri dni prídel približne 75 litrov vody na pitie a hygienické potreby. Dodávky vody zabezpečujú aj pre prírodné rezervácie, najmä Národný park Yala.
Vláda podľa Patabendího očakávala, že situácia so suchom bude najhoršia okolo novembra, teraz sa očakáva, že k tomu dôjde skôr.
„Zatiaľ máme plány na riešenie problémov do tretieho týždňa septembra. V prípade potreby budeme opatrenia prispôsobovať a predlžovať,“ povedal Patabendího novinárom.
Minister dodal, že po septembri by mali koncoročné monzúny priniesť do krajiny silné dažde, no sucho by sa mohlo opäť vrátiť na začiatku budúceho roka.
Srílanská vláda upozornila, že zásoby vody v stovkách malých nádrží v krajine klesli na približne desať percent. Okrem zníženej dostupnosti pitnej vody sucho ovplyvňuje aj pestovanie plodín, vrátane kokosových orechov a zeleniny. Vláda preto na distribúciu vody vyčlenila z rozpočtu 4,8 miliardy rupií (približne 12,5 miliónov eur).
Minister životného prostredia Dammika Patabendí uviedol, že autocisterny dopravujú vodu z častí krajiny, ktoré neboli postihnuté suchom. Rodiny dostávajú každé dva až tri dni prídel približne 75 litrov vody na pitie a hygienické potreby. Dodávky vody zabezpečujú aj pre prírodné rezervácie, najmä Národný park Yala.
Vláda podľa Patabendího očakávala, že situácia so suchom bude najhoršia okolo novembra, teraz sa očakáva, že k tomu dôjde skôr.
„Zatiaľ máme plány na riešenie problémov do tretieho týždňa septembra. V prípade potreby budeme opatrenia prispôsobovať a predlžovať,“ povedal Patabendího novinárom.
Minister dodal, že po septembri by mali koncoročné monzúny priniesť do krajiny silné dažde, no sucho by sa mohlo opäť vrátiť na začiatku budúceho roka.