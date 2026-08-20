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Štvrtok 20. august 2026
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Srílanská vláda zabezpečí vodu pre 72.000 ľuďom, ktorých trápi sucho

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Srílanská vláda upozornila, že zásoby vody v stovkách malých nádrží v krajine klesli na približne desať percent.

Autor TASR
Kolombo 20. augusta (TASR) - Srílanská vláda zabezpečila dodávky vody pre takmer 72.000 ľudí v siedmich okresoch, keďže krajina v súčasnosti čelí suchu súvisiacemu so silnými prejavmi meteorologického fenoménu El Nio. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie úrady, píše TASR.

Srílanská vláda upozornila, že zásoby vody v stovkách malých nádrží v krajine klesli na približne desať percent. Okrem zníženej dostupnosti pitnej vody sucho ovplyvňuje aj pestovanie plodín, vrátane kokosových orechov a zeleniny. Vláda preto na distribúciu vody vyčlenila z rozpočtu 4,8 miliardy rupií (približne 12,5 miliónov eur).

Minister životného prostredia Dammika Patabendí uviedol, že autocisterny dopravujú vodu z častí krajiny, ktoré neboli postihnuté suchom. Rodiny dostávajú každé dva až tri dni prídel približne 75 litrov vody na pitie a hygienické potreby. Dodávky vody zabezpečujú aj pre prírodné rezervácie, najmä Národný park Yala.

Vláda podľa Patabendího očakávala, že situácia so suchom bude najhoršia okolo novembra, teraz sa očakáva, že k tomu dôjde skôr.

„Zatiaľ máme plány na riešenie problémov do tretieho týždňa septembra. V prípade potreby budeme opatrenia prispôsobovať a predlžovať,“ povedal Patabendího novinárom.

Minister dodal, že po septembri by mali koncoročné monzúny priniesť do krajiny silné dažde, no sucho by sa mohlo opäť vrátiť na začiatku budúceho roka.
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