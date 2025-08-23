< sekcia Zahraničie
Srílanského exprezidenta deň po zatknutí previezli na JIS-ku
Vikramasingheho v piatok vzali do väzby po vypočúvaní ohľadom súkromnej návštevy Spojeného kráľovstva v septembri 2023 údajne financovanej zo štátnych peňazí.
Autor TASR
Kolombo 23. augusta (TASR) - Bývalého srílanského prezidenta Ranila Vikramasingheho v sobotu len deň po jeho zatknutí pre údajné zneužitie štátnych financií previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Exprezident údajne noc strávil vážne dehydratovaný a jeho zdravotný stav si vyžaduje lekárske pozorovanie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Musí byť pod prísnym dohľadom. Je liečený na akútnu dehydratáciu, aby sme predišli vážnym komplikáciám. Keď ho priviezli, mal vysoký krvný tlak v dôsledku ťažkej cukrovky,“ uviedol zástupca riaditeľa štátnej nemocnice v meste Kolombo a dodal, že stav exprezidenta je stabilný.
„Nakoľko sa jeho zdravotný stav zhoršil a väzenská nemocnica nebola dostatočne vybavená na jeho liečbu, musel byť prevezený do hlavnej štátnej nemocnice na Srí Lanke,“ uviedol hovorca väznice.
Vikramasingheho v rovnaký deň navštívilo aj niekoľko opozičných poslancov, ktorí tvrdia, že 76-ročný exprezident bol v dobrej nálade. Srílanskú vládu obvinili z politicky motivovaného uväznenia Vikramasingheho pre strach z jeho návratu k moci.
Vikramasingheho v piatok vzali do väzby po vypočúvaní ohľadom súkromnej návštevy Spojeného kráľovstva v septembri 2023 údajne financovanej zo štátnych peňazí. Niekdajší prezident sa v roku 2023 zastavil v Británii po ceste späť z kubánskej Havany, kde absolvoval summit skupiny G77. Vikramasinghe tvrdí, že cestovné výdavky jeho manželky si hradila ona sama.
Vyšetrovatelia však uvádzajú, že exprezident použil na súkromnú cestu vládne peniaze a i jeho osobná ochranka bola v tom čase platená zo štátnych prostriedkov.
Vikramasinghe sa stal prezidentom v júli 2022 na zvyšok funkčného obdobia Gotabaja Radžapaksu, ktorý odstúpil po mesiacoch protestov proti údajnej korupcii. Vikramasinghemu sa pripisuje zásluha za stabilizáciu ekonomiky po najhoršej finančnej kríze v histórii krajiny v roku 2022. V septembrových voľbách o znovuzvolenie neuspel.
