Srílanský exprezident Rádžapakša sa vrátil z exilu do vlasti

Kolombo 3. septembra (TASR) - Bývalý srílanský prezident Gótábaja Rádžapakša sa v piatok vrátil do svojej vlasti po tom, ako strávil sedem týždňov na úteku, ku ktorému ho dohnali masové protesty spôsobené bezprecedentnou hospodárskou krízou.



Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa hlavného srílanského medzinárodného letiska ležiaceho severne od metropoly Kolombo.



Rádžapakšu podľa citovaného zdroja privítala po prílete, okrem iného aj kvetinovým vencom, skupina ministrov a ďalších politikov.



Rádžapakša utiekol zo Srí Lanky 13. júla po tom, ako neozbrojený dav demonštrantov zaútočil a prenikol do jeho rezidencie. K tomuto došlo v dôsledku masívnych protestov, v rámci ktorých demonštranti prezidenta obviňovali z bezprecedentnej hospodárskej krízy a žiadali jeho odstúpenie.



Rádžapakša najskôr zamieril na Maldivy a následne do Singapuru, odkiaľ podal demisiu. Neskôr strávil niekoľko týždňov v Thajsku. Teraz priletel tento 73-ročný exprezident do vlasti komerčným letom - z Bangkoku cez Singapur - a zavŕšil tak svoj 52-dňový dobrovoľný exil.



"Žil v thajskom hoteli v podstate ako väzeň a veľmi sa chcel vrátiť," povedal AFP nemenovaný bezpečnostný predstaviteľ. Uviedol tiež, že Rádžapakšu má po návrate chrániť nová bezpečnostná jednotka zložená z príslušníkov armády i polície. AFP pripomína, že telesnú stráž, vozidlo i bývanie zaručuje bývalým prezidentom vrátane Rádžapakšu srílanská ústava.



Gótábaja Rádžapakša sa stal prezidentom v roku 2019; v júli tohto roka však ušiel z krajiny z dôvodu protestov namierených proti nemu a jeho vláde. Ich príčinou bola hospodárska kríza, ktorá spôsobila ťažkosti mnohým obyvateľom krajiny. Po úteku z krajiny podal demisiu a na poste hlavy štátu ho nahradil šesťnásobný premiér Ranil Vikramasinghe.



Demisiou Rádžapakša prišiel o svoju prezidentskú imunitu, pričom ľudskoprávni aktivisti nedávno avizovali, že sa budú snažiť dosiahnuť jeho zatknutie. Dôvodom je jeho údajná účasť na vojnových zločinoch spáchaných počas občianskej vojny na Srí Lanke (1983-2009). Konkrétne má ísť o jeho úlohu pri vražde prominentného srílanského novinára v roku 2009, a tiež pri mučení väzňov etnickej menšiny Tamilov koncom vojny.