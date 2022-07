Srílanský prezident odstúpi, demonštranti zapálili rezidenciu premiéra

Kolombo 9. júla (TASR) - Srílanský prezident Gotábaja Rádžapakše odstúpi 13. júla zo svojej funkcie, aby umožnil pokojné odovzdanie moci. Oznámil to v sobotu predseda srílanského parlamentu, ktorého citovala agentúra AFP.



Šéf parlamentu Mahinda Abeywardena podľa vlastných slov oznámil prezidentovi, že sa lídri parlamentných strán zhodli na potrebe jeho demisie. Rádžapakše potom podľa jeho slov oznámil, že v stredu 13. júla odstúpi z funkcie.



Demonštranti - vyprovokovaní ekonomickou krízou v krajine - vtrhli ešte v sobotu ráno do prezidentovej oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Kolombo a prinútili ho k úteku.



V sobotu večer prenikli aj do súkromnej rezidencie srílanského premiéra Ranila Vikramasingheho, a podpálili ju, informovala kancelária premiéra. Bezprostredne po tomto útoku nebolo zrejmé, či sa premiér v tom čase v sídle nachádzal alebo nie.



Vikramasinghe pritom krátko pred týmto incidentom ponúkol svoju demisiu. Podľa vyjadrenia svojej kancelárie súhlasil odstúpením z úradu, ktoré mu odporučili lídri opozičných strán, "aby tak zaistil bezpečnosť občanov". Straníckym lídrom pritom podľa svojho hovorcu Vikramasinghe povedal, že z postu premiéra odstúpi po tom, ako sa strany dohodnú na vytvorení novej vlády.



AP uvádza, že sobotné protesty boli na Srí Lanke vôbec najväčšími. Na demonštrácie do Kolomba prišli obrovské davy ľudí, aby vyjadrili nespokojnosť s bezprecedentnou ekonomickou krízou.



Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od svojho získania nezávislosti v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom.



Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. Vláda zatvorila v snahe ušetriť školy i úrady, ktorých fungovanie nie sú pre chod krajiny nevyhnutné. Mnohé európske krajiny, Austrália a Spojené štáty preto varovali svojich občanov pred cestovaním na Srí Lanku.