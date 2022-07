Srílanský prezident podal demisiu emailom

Kolombo 14. júla (TASR) - Srílanský prezident Gótábaja Rádžapakša podal vo štvrtok demisiu formou emailu, ktorý zaslal predsedovi parlamentu Mahindovi Abévardenovi. Oznámil to hovorca šéfa parlamentu, ktorého citovala agentúra AFP.



Srílanskí demonštranti obsadili počas víkendových protestov prezidentský palác, na čo Rádžapakša v stredu opustil krajinu. Pôvodne avizoval, že v stredu odstúpi aj z funkcie, čo však neurobil.



Hovorca predsedu parlamentu teraz informoval, že prezident vo štvrtok poslal Abévardenovi email, v ktorom ho informoval o svojej demisii. Podľa hovorcu tento email Rádžapakša poslal krátko po tom, ako pricestoval z Maldív, kam pôvodne odišiel, do Singapuru.



Predseda parlamentu by mal oficiálne informovať obyvateľov o odstúpení prezidenta v piatok po tom, ako tento krok posúdi generálny prokurátor. Ak bude demisia z právnej stránky v poriadku a bude potvrdená jej autenticita, bude akceptovaná.



Singapurské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Rádžapakša pricestoval do tohto mestského štátu len na súkromnú návštevu. "Nepožiadal o azyl a žiaden azyl ani nedostal. Singapur vo všeobecnosti azyl ani neudeľuje," uviedol miestny rezort diplomacie.



Podľa agentúry AFP Rádžapakša zrejme odcestoval za hranice, aby sa vyhol riziku, že po svojom odstúpení skončí doma vo vlasti vo väzbe.



Srílanskí protivládni demonštranti vo štvrtok opustili vládne budovy, ktoré obsadili počas víkendu, načo v hlavnom meste Kolombo zavládol relatívny pokoj. Armáda však preventívne posilnila bezpečnosť v okolí sídla parlamentu.



Demonštranti sú však odhodlaní pokračovať v protestoch dovtedy, kým neodíde z funkcie aj premiér Ranil Vikramasinghe, ktorého Rádžapakša vymenoval vo svojej neprítomnosti za dočasnú hlavu štátu.



Podľa demonštrantov sú obaja títo politici zodpovední za súčasnú bezprecedentnú ekonomickú krízu na Srí Lanke, ktorá spôsobila nedostatok potravín, palív a ďalších životných potrieb. Vikramasinghe však tvrdí, že odstúpi až vtedy, keď vznikne nový kabinet. Protestujúci trvajú na tom, že by malo ísť o vládu národnej jednoty.



Podľa agentúry AP ani štvrtkové odstúpenie prezidenta neotvorilo cestu k riešeniu súčasnej krízy na Srí Lanke, keďže situácia na politickej scéne zostáva – vzhľadom na nejasné kompetencie ústavných činiteľov – chaotická, zatiaľ čo opozíciu oslabuje nejednota.