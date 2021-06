Premiéra Janšu zvolili za lídra Slovinskej demokratickej strany

Ľubľana 19. júna (TASR) - Členovia Slovinskej demokratickej strany (SDS) na sobotňajšom zjazde potvrdili premiéra Janeza Janšu vo funkcii lídra strany, keď ho podporilo 650 zo 656 delegátov. Informovala o tom agentúra STA.



Janša je premiérom krajiny od marca 2020 a tento post zastával aj v rokoch 2004-08 a 2012-13. Na čele SDS je od roku 1993, pripomína STA.



Slovinský parlament v stredu 26. mája konzervatívnemu premiérovi Janšovi vyslovil dôveru, keď ho podporilo v 90-člennom parlamente 44 poslancov a opačný postoj vyjadrilo 42 zákonodarcov. Na vyslovenie nedôvery bolo treba väčšinu v podobe 46 hlasov. Ak by sa tak stalo, 62-ročný Janša by bol pravdepodobne odvolaný a konali by sa predčasné voľby.



Hlasovanie iniciovali ešte v apríli štyri stredoľavicové opozičné strany, ktoré obviňujú premiéra zo zlého vedenia boja proti koronavírusovej pandémii, ignorovania demokratických inštitúcií a porušovania slobody tlače.



Slovinsko sa od 1. júla ujme striedajúceho sa predsedníctva v Rade Európskej únie.