Štáb koalície ochotných bude v Paríži, v pláne je aj Kyjev

Londýn 10. júla (TASR) - Británia vo štvrtok oznámila, že koalícia štátov ochotných zaručiť bezpečnosť Ukrajiny po uzavretí prímeria s Moskvou bude mať hlavný štáb v Paríži. V budúcnosti sa plánuje aj zriadenie koordinačnej bunky v Kyjeve, informuje TASR.



Tento nový hlavný štáb, ktorý bude dohliadať na všetky taktické a operačné opatrenia, sa po dvanástich mesiacoch presunie do Londýna, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie úradu britského premiéra.



Británia to oznámila po skončení rokovaní premiéra Keira Starmera s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktoré sa konali v rámci jeho štátnej návštevy v Spojenom kráľovstve.



Macron na spoločnej tlačovej konferencii so Starmerom v Northwoode oznámil, že počet príslušníkov spoločnej francúzsko-britskej expedičnej jednotky (Combined Joint Expeditionary Force – CJEF), ktorá má slúžiť ako základ pre budúce medzinárodné sily zaručujúce prímerie na Ukrajine, sa zvýši až na 50.000 vojakov pripravených na zásah vo veľkom rozsahu.



Doplnil, že CJEF sa posúva z úrovne brigády na úroveň armádneho zboru s kapacitou umožňujúcou nielen nasadenie vo veľkej operácii, ale aj zapojenie ďalších európskych krajín a prepojenie tejto štruktúry s NATO.



Lídri koalície ochotných, ktorých stretnutie sa konalo vo štvrtok v hybridnom formáte aj za účasti Macrona a Starmera, vyzvali Rusko, aby zastavilo útoky na ukrajinských civilistov a zaviazalo sa k úplnému a bezpodmienečnému prímeriu s cieľom vyrokovať trvalý mier. Potvrdili aj svoje plány poskytnúť Ukrajine v roku 2025 vojenskú pomoc vo výške najmenej 40 miliárd eur.



„Už uplynuli štyri mesiace odvtedy, čo Ukrajina súhlasila s úplným a bezpodmienečným prímerím. Počas tohto obdobia Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinských civilistov, pričom pri najintenzívnejších leteckých úderoch invázie zahynulo viac ako 700 ľudí a vyše 3500 ich utrpelo zranenia,“ uvádza sa vo vyhlásení po stretnutí.



Lídri ocenili úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosiahnutie dohody o prímerí vo vojne na Ukrajine a poznamenali, že zástupcovia novej americkej administratívy sa na stretnutí koalície ochotných zúčastnili vôbec prvý raz.



Zo schôdzky koalície ochotných vzišla aj dohoda o zintenzívnení reštriktívnych opatrení proti ruskej vojnovej ekonomike. Dohodli sa aj na vypracovaní ďalších reštriktívnych krokov proti ruskému energetickému a finančnému sektoru - vrátane ruského vývozu ropy a plynu, tzv. „tieňovej flotily“ a dodávok z tretích krajín.