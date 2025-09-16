< sekcia Zahraničie
Stačilo! ukázalo program, chce zmenu zahranično-politickej orientácie
Konečná podľa servera iDNES.cz uviedla, že Stačilo! má v rámci ľavicového programu najviac spoločného s hnutím ANO.
Autor TASR
Praha/Ostrava 16. septembra (TASR) - Neformálna koalícia okolo hnutia Stačilo! predstavila v utorok v Ostrave svoj volebný program. Líderka zoskupenia, súčasná europoslankyňa za Komunistickú stranu Čiech a Moravy (KSČM) Kateřina Konečná vyhlásila, že v októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne chcú dosiahnuť dvojciferný výsledok, informuje spravodajkyňa TASR na základe správ servera iDNES.cz a Seznam Zprávy.
Za najdôležitejšiu časť programu Konečná považuje zmenu zahranično-politickej orientácie Česka. „Nechceme si robiť nepriateľov, nechceme bojovať, chceme zahraničnú politiku diplomatickú,“ zdôraznila. Potvrdila, že by chceli ukončiť vojenskú podporu Ukrajine a podporujú tiež prípravu referenda o vystúpení z NATO či zrušenie zmlúv s USA.
Okrem toho sú za to, aby boli verejnoprávne médiá zoštátnené a koncesionárske poplatky zrušené. Vek odchodu do dôchodku chcú znížiť na 63 rokov a na základné potraviny, ktoré sú zdravé, by chceli nulovú DPH. Žiaci, študenti a dôchodcovia by tiež podľa Stačilo! mali mať bezplatné cestovanie verejnou dopravou.
Ďalej chcú zaviesť bezúročné pôžičky pre mladých novomanželov na rekonštrukciu bytu či vybavenie domácnosti vo výške až milión korún (viac než 41.000 eur), stavať minimálne 40.000 bytov ročne, ktoré sa budú prenajímať za pevne daný nájom. Sľubujú tiež päť týždňov dovolenky pre všetkých zamestnancov, každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy o tritisíc korún či zvýšenie príplatku za prácu v noci.
Svoj program chce neformálna koalícia financovať zdanením mimoriadnych ziskov vo vybraných odvetviach ako je zbrojársky či energetický priemysel, vrátiť elektronickú evidenciu tržieb (EET), ktorú vláda Petra Fialu zrušila, ďalej plánuje zaviesť daň z prázdnych bytov, bankovú sektorovú daň a ďalšie.
Konečná podľa servera iDNES.cz uviedla, že Stačilo! má v rámci ľavicového programu najviac spoločného s hnutím ANO. „Ak hnutie ANO bude chcieť napĺňať svoju ľavicovú politiku, nemôže ju napĺňať s nikým iným než s hnutím Stačilo!,“ povedala líderka kandidátky v Moravskosliezskom kraji.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Za najdôležitejšiu časť programu Konečná považuje zmenu zahranično-politickej orientácie Česka. „Nechceme si robiť nepriateľov, nechceme bojovať, chceme zahraničnú politiku diplomatickú,“ zdôraznila. Potvrdila, že by chceli ukončiť vojenskú podporu Ukrajine a podporujú tiež prípravu referenda o vystúpení z NATO či zrušenie zmlúv s USA.
Okrem toho sú za to, aby boli verejnoprávne médiá zoštátnené a koncesionárske poplatky zrušené. Vek odchodu do dôchodku chcú znížiť na 63 rokov a na základné potraviny, ktoré sú zdravé, by chceli nulovú DPH. Žiaci, študenti a dôchodcovia by tiež podľa Stačilo! mali mať bezplatné cestovanie verejnou dopravou.
Ďalej chcú zaviesť bezúročné pôžičky pre mladých novomanželov na rekonštrukciu bytu či vybavenie domácnosti vo výške až milión korún (viac než 41.000 eur), stavať minimálne 40.000 bytov ročne, ktoré sa budú prenajímať za pevne daný nájom. Sľubujú tiež päť týždňov dovolenky pre všetkých zamestnancov, každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy o tritisíc korún či zvýšenie príplatku za prácu v noci.
Svoj program chce neformálna koalícia financovať zdanením mimoriadnych ziskov vo vybraných odvetviach ako je zbrojársky či energetický priemysel, vrátiť elektronickú evidenciu tržieb (EET), ktorú vláda Petra Fialu zrušila, ďalej plánuje zaviesť daň z prázdnych bytov, bankovú sektorovú daň a ďalšie.
Konečná podľa servera iDNES.cz uviedla, že Stačilo! má v rámci ľavicového programu najviac spoločného s hnutím ANO. „Ak hnutie ANO bude chcieť napĺňať svoju ľavicovú politiku, nemôže ju napĺňať s nikým iným než s hnutím Stačilo!,“ povedala líderka kandidátky v Moravskosliezskom kraji.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)