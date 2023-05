Stacionárne hraničné kontroly medzi Nemeckom a ČR obnovené nebudú

Berlín/Praha 26. mája (TASR) - Stacionárne kontroly na hraniciach medzi ČR a Nemeckom v súčasnom období obnovené nebudú. Vyplýva to z výsledkov piatkového rokovania nemeckej ministersky vnútra Nancy Faeserovej s rezortnými partnerom z ČR Vítom Rakušanom a ministrom vnútra spolkovej krajiny Sasko Arminom Schusterom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Spoločné opatrenia považujem za natoľko účinné, že nie je nutné pristúpiť k znovuzavedeniu kontrol na hraniciach," povedal Rakušan. Traja ministri sa podľa jeho slov zhodli, že schengenský priestor s otvorenými hranicami je hodnotou a akékoľvek obnovenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach je až krajným riešením.



Kvalitná spolupráca s nemeckou stranou zaistila, že i napriek náročnej migračnej situácii minulý rok nebolo potrebné na hraniciach Nemecka s ČR zavádzať špeciálne opatrenia. Situácia sa výrazne upokojila po zavedení dočasných hraničných kontrol na česko-slovenskej hranici, kadiaľ viedol hlavný koridor tranzitnej nezákonnej migrácie smerom do Nemecka.



"Vďaka kontrolám nastal pokles počtu osôb prechádzajúcich cez naše územie o 98 percent, čo sa prejavilo i na česko-nemeckej hranici," píše sa v piatkovej tlačovej správe českého ministerstva vnútra. Vláda ČR situáciu neustále sleduje a v prípade opätovného nárastu nezákonnej migrácie cez české územie je pripravená okamžite reagovať.



Nemecko v boji proti prevádzačom a nezákonnej migrácii zintenzívnilo pátranie a stíhanie. Pohraničnú políciu v Sasku podľa Faeserovej v súčasnosti posilňujú stovky príslušníkov nemeckej polície.



Schuster a minister vnútra nemeckej spolkovej krajiny Brandenbursko Michael Stübgen začiatkom mája Faeserovú žiadali o dočasné obnovenie kontrol na hraniciach s Poľskom a Českom s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu. Ministerka v spojitosti s Poľskom vyjadrila presvedčenie, že krajiny dosiahnu podobné porozumenie ako s ČR. Faeserová má v utorok 30. mája navštíviť spoločné stredisko nemeckej a poľskej polície v prihraničnej obci Šwiecko.



Obnovenie hraničných kontrol by podľa jej slov vytvorilo veľké prekážky pre ľudí dochádzajúcich za prácou, opatrovateľov, remeselníkov či podniky.