Washington/Kábul 6. júla (TASR) - Sťahovanie amerických vojakov z Afganistanu je dokončené na vyše 90 percent, oznámilo v utorok Centrálne velenie Pentagónu, teda amerického ministerstva obrany. Odvolala sa naň tlačová agentúra AP.



Centrálne velenie uviedlo, že afganským bezpečnostným silám oficiálne odovzdalo sedem bývalých amerických základní a zatiaľ evakuovalo z krajiny vybavenie, ktoré by zaplnilo takmer 1000 strategických transportných lietadiel C-17.



Konečný termín úplného stiahnutia amerických vojakov je 11. september, keď si USA pripomínajú 20. výročie teroristických útokov al-Káidy na americkom území. Tento termín určil americký prezident Joe Biden.



V utorok už skôr zverejnila britská stanica BBC správu, že americká armáda opustila vojenskú leteckú základňu Bagrám - svoju hlavnú základňu v Afganistane - v piatok 2. júla uprostred noci bez toho, aby to oznámila afganským bezpečnostným silám. Tie na to prišli až o niekoľko hodín, ako uviedol nový veliteľ základne generál Asadulláh Kúhistání.



Generál dodal, že Američania odišli z Bagrámu v piatok o 03.00 h miestneho času a že afganská armáda to zistila o niekoľko hodín.



V Bagráme sa nachádza aj väznica a údajne v nej zostalo 5000 väzňov z militantného hnutia Taliban.



Taliban zároveň so sťahovaním amerických vojakov začal rýchlo postupovať a dobýjať okresy v Afganistane. Generál Kúhistání preto v pondelok povedal, že afganské sily očakávajú útok Talibanu na základňu Bagrám.



Novinárov na leteckej základni informoval, že už dostáva správy o tom, že bojovníci Talibanu "robia presuny v okolitých vidieckych oblastiach".



"Ak sa porovnáme s Američanmi, tak sú to veľké rozdiely. Ale v súlade s našimi možnosťami sa snažíme urobiť všetko, čo sa dá, a čo najviac zabezpečiť celý náš ľud a slúžiť mu," povedal Kúhistání.



Generál má pod svojím velením približne 3000 vojakov - to je výrazne menej než desaťtisíce amerických a spojeneckých vojakov, ktorí kedysi obývali leteckú základňu, napísala BBC.